حجت الاسلام صلواتی امام جمعه شهر لیکک ؛ تنها راه خنثیسازی «ابرشبههها»؛ تبعیت عملی از مکتب زهرایی(س) است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کهگیلویه و بویراحمد، امام جمعه لیکک در جمع نمازگزاران این شهر بر لزوم هوشیاری در برابر جنگ نرم دشمن و جهاد تبیین برای خنثیسازی تلاشها جهت ناامیدسازی مردم تاکید کرد.
حجت الاسلام اسماعیل صلواتی با اشاره به شرایط فعلی کشور، افزود: امروز ما درگیر جنگ نرم هستیم و راهبرد کلان دشمن، نا امیدسازی مردم است.
وی با اشاره به فرارسیدن ایام فاطمیه، بر شناخت شخصیت والای حضرت زهرا (س) تأکید کرد و گفت: مهمترین مسئله این است که فاطمه اطهر را بشناسیم و بدانیم قدر و منزلت ما در قیامت به میزان شناخت فاطمه اطهر است.
امام جمعه بهمئی بیان کرد: بایستی همه ابعاد وجودی شخصیت با عظمت زهرای مرضیه را بشناسیم؛ وجودی که سرشار از علم و معرفت بود، اهل اطاعت و بندگی خدا بود، دختر رسول خاتم بود، معیار و میزان خشم و خشنودی خداست، همسر مولا علی (ع) است.
صلواتی در ادامه با اشاره به راهپیمایی ۱۳ آبان، تصریح کرد: بدانیم اولین گام در این عرصه روشنگری است تا جامعه بیدار شود، به لطف خدای متعال، مردم فاطمی ما هم در روز ۱۳ آبان برای یاری مکتب و میراث فاطمه یعنی نظام مقدس جمهوری اسلامی و بیعت با رهبر حکیم انقلاب، برای اعلام وفاداری به ارزشها و راه و هدف امام و شهیدان و ولایت و برای حمایت از نظام مقدس جمهوری اسلامی و برای نه گفتن به استکبار و نه گفتن به تسلیم و سازش و آری گفتن به مقاومت و ولایتمداری و برای دفاع از علی زمان، فاطمهوار به میدان میآیند.
وی به یکی از مطالبات اصلی مردم منطقه پرداخت و اظهار داشت: قریب ۱۵ سال است پروژه آبرسانی از سد کوثر به این شهرستان مطالعه و کلنگزنی شده است ولی تاکنون اقدامی صورت نگرفته است که انتظار می رود تلاش ها برای رفع این مشکل دو چندان شود.