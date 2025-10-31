پخش زنده
ائمه جمعه استان یزد در خطبههای این هفته نماز جمعه با تأکید بر گرامیداشت یاد شهیدان نوجوان و دفاع از ارزشهای انقلاب اسلامی، خواستار حفظ حرمت ایام فاطمیه و برگزاری مجالس با محوریت سیره حضرت زهرا(س) شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، امام جمعه موقت بافق به گرامیداشت یاد شهدای نوجوان و جوان، حسین فهمیده و شهید عجمیان، پرداخت و این شهادتها را نماد بصیرت و فداکاری ملت ایران در برابر فتنهها دانست.
حجتالاسلام روحانی بر لزوم رعایت کامل حرمت ایام فاطمیه و پرهیز از برگزاری هرگونه مراسم شادی در این ایام تأکید کرد و خواستار برگزاری مجالس مذهبی با محوریت سیره حضرت زهرا (س) شد.
امام جمعه بهاباد با تأکید بر ثبات سیاستهای کلان نظام اسلامی در طول بیش از چهار دهه گذشته، گفت: تغییر دولتها باعث تغییر سیاستهای کلی نظام نمیشود، چرا که جمهوری اسلامی ایران بر پایه باورها و اصول ثابت خود حرکت میکند.
حجت الاسلام ابراهیمی با اشاره به جایگاه ممتاز ایران در منطقه افزود: کشور ما امروز در بهترین موقعیت اعتماد و اقتدار قرار گرفته است. یکی از دلایل این اقتدار، قدرت نظامی و توان بازدارندگی نیروهای مسلح است که موجب عزت و امنیت ملت ایران شده است.
امام جمعه زارچ با اشاره به هفته نوجوان، گفت: تربیت نسل آینده باید بر پایه خداباوری و خودباوری باشد؛ نوجوانان امروز ستارگان امروز و خورشیدهای فردای نظام اسلامی هستند.
حجت الاسلام طباطبائی درادامه برترویج فرهنگ کتابخوانی تأکید کرد و گفت: شهرستان زارچ با برخورداری از کتابخانههای متعدد ظرفیت مناسبی برای تقویت روحیه مطالعه درمیان نوجوانان دارد. تجهیز کتابخانهها و استفاده ازاین ظرفیت میتواند نسل آینده را به سوی رشد فرهنگی وعلمی هدایت کند.
امام جمعه موقت مهریز با اشاره به ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) و روزهای مبارزاتی انقلاب اسلامی، بر اهمیت شناخت ابعاد شخصیتی حضرت زهرا و تبعیت از ولایت تأکید کرد.
حجت الاسلام زارع زاده در بخشی دیگر از سخنان خود به روز ۱۳ آبان و اهمیت مبارزه با استکبار اشاره کرد و گفت: مبارزه با طاغوت، عزت و عظمت ما را حفظ میکند و مردم باید همواره در مسیر تبعیت از رهبر حکیم و فرزانه انقلاب اسلامی ثابت قدم باشند.
امام جمعه موقت اردکان، در خطبههای این هفته نماز جمعه با تأکید بر ماهیت تاریخی دشمنی آمریکا با ایران، اظهار داشت که مشکل اصلی استکبار جهانی نه با دولتها بلکه با ایران قدرتمند است؛ نمونههای تاریخی مانند کودتای ۲۸ مرداد که با ملی شدن صنعت نفت در تضاد بود، این موضوع را اثبات میکند.
حجت الاسلام حسینی پور بر وظیفه همگانی آحاد جامعه در امر به معروف و نهی از منکر تأکید کرد و مقوله حجاب و عفاف را یکی از مصادیق مهم این وظیفه دانست.
خطیب نماز جمعه میبد با گرامیداشت سالروز تسخیر لانه جاسوسی، این روز را به عنوان روز ملی مبارزه با استکبار جهانی معرفی کرد که با عمل دانشجویان پیرو خط امام، هیمنه آمریکا در هم شکست و مقدمهای برای صدور انقلاب شد.
حجت الاسلام اعرافی با بیان اینکه سفارت پیشین محلی برای توطئه، ترور و جاسوسی بوده است، تصریح کرد که نسل جدید باید فلسفه انقلاب اسلامی را بفهمد تا درک کند که آمریکا به دنبال تحقیر ملت ایران بوده است.
امام جمعه اشکذر با تسلیت فرارسیدن ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا سلاماللهعلیها، ایشان را بانویی معرفی کرد که در تمام ابعاد زندگی انسانی، اجتماعی و سیاسی، الگوی بشریت است.
حجت الاسلام صانعی با اشاره به واقعه ۱۳ آبان ۱۳۴۳ و سخنرانی تاریخی امام خمینی (ره) علیه قانون کاپیتولاسیون گفت: امام راحل، فریاد فاطمی را در قرن ما تکرار کرد و آنگاه که هیچکس جرئت اعتراض نداشت، امام در برابر سلطه آمریکا ایستاد و روح عزت اسلامی را زنده کرد.
امام جمعه تفت گفت: بعد از حمله رژیم صهیونیستی به قطر شاهد توافق عربستان با پاکستان بودیم؛ کشورهای اسلامی باید همه بیدار شوند و بدانند اگر متحد شوند میتوانند رژیم صهیونیستی را نابود کنند وگرنه خودشان نابود میشوند.
حجت الاسلام علی محمد گُلوردی افزود: ۱۳ آبان ماه سالروز تسخیر لانه جاسوسی آمریکا، روز دانش آموز و روز استکبار ستیزی است که آن را گرامی میداریم؛ امام راحل تسخیر لانه جاسوسی به دست جوانان پیرو خط امام را انقلاب دوم خواندند.