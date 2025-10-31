به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، چهاردهمین دوره مسابقات اسکواش ایران جونیور در بخش پسران با معرفی نفرات برتر به کار خود پایان داد.

بر این اساس، در رده سنی کمتر از ۱۱ سال، مقام اول به پندار ترکزاد از کیش رسید، ماهان مهاجر از تهران دوم شد و مقام سوم مشترک به رادان روحانی از یزد و بارمان بهمن پور از همدان رسید.

در رده سنی کمتر از ۱۳ سال، امیرعطا محجل فرید از آذربایجان شرقی اول شد، مقام دوم نصیب امیرعلی قاسمی نژاد از فارس شد و محمد طا‌ها نجفی از اصفهان و مصطفی احراری از خراسان جنوبی به طور مشترک بر سکوی سوم ایستادند.

عنوان قهرمان رده سنی کمتر از ۱۵ سال به رایان گلابیان از تهران رسید، امیر رضا الوانساز از یزد دوم شد، و مقام سوم مشترک به سید امیر مهدی خراشادی زاده از خراسان جنوبی و سبحان زحمتکش از یزد رسید.

مقام اول این رقابت‌ها در رده سنی کمتر از ۱۷ سال پسران توسط علی عزیزی از یزد کسب شد، علی رحیمی از آذربایجان شرقی دوم، و آریا عمودی نژاد از تهران و یوسف قرشی از یزد سوم مشترک شدند.

همچنین در رده سنی کمتر از ۱۹ سال پسران هم محمد صالح آخانی از مرکزی اول، محمد چنگانیان از اصفهان دوم شد، و عنوان سوم مشترک به مانی تقی زاده از تهران و سید مبین سیدان از یزد رسید.

در این مسابقات علی کتابفروش سرپرست کل مسابقات، سید هدا محمدی ناظر فدراسیون، مهدی مختاری ناظر و ارزیاب داوری، محمد مهدوی مدیر روابط عمومی مسابقات، محمد جواد ناصح تبار سرپرست فنی، محمد سجاد ذوالفقاری سرداور، همچنین مازیار توسن، علی قاسمی، شاپور فلاحت پیشه و سید هادی لشکری کادر داوری این رقابت‌ها را تشکیل دادند.

این مسابقات با حضور ۳۰۲ ورزشکار دختر و پسر از سراسر کشور ۶ تا ۹ آبان به میزبانی مجموعه ورزشی انقلاب و مجموعه ورزشی مهرآیین برگزار شد.