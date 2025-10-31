برداشت انار در مازندران بیشتر از میانگین کشوری
حدود ۱۴.۵ تن انار در هر هکتار از باغ های مازندران برداشت می شود که از میانگین کشوری بیشتر است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛
سرپرست سازمان جهاد کشاورزی مازندران از تولید سالانه ۲۷ هزار و ۵۰۰ تن انار در ۱۹۰۰ هکتار از باغ های استان خبر داد و گفت: عملکرد برداشت انار در مازندران حدود ۱۴.۵ تن در هکتار است در حالیکه میانگین تولید کشور در هر هکتار حدود ۱۴ تن میباشد.
تیمورییانسری افزود: سهم مازندران از تولید انار کشور حدود ۲ درصد از سطح باغ های زیر کشت و حدود ۲.۵ درصد از تولید انار کشور است.
او ادامه داد: گلوگاه، بهشهر، نکا و ساری باغهای انار یکپارچه دارند و در سایر شهرستانها نیز به صورت پراکنده، باغ های انار شیرین و ترش وجود دارد.
سرپرست سازمان جهاد کشاورزی مازندران با بیان اینکه متوسط سن باغهای انار در استان بین ۲۰ تا ۲۵ سال است، گفت: درختان انار در این سنین بهترین باردهی را دارنداما باغهای پیر نیاز به جایگزینی ارقام تجاری و بازارپسند بهویژه ارقام نرمهسته دارند.
تیمورییانسری از وجود یک واحد تولید نهال انار گواهیشده در شهرستان ساری خبر داد و افزود: این واحد با استفاده از ارقام اصلاحشده و هیبریدی نرمهسته و ارقام داخلی و خارجی مانند انار «واندر فول»، برای باغداران نهال تولید میکند.
وی با اشاره به وجود بانک ژن منحصر به فرد انار در استان گفت: مازندران به تنهایی حدود ۱۲ هزار هکتار بانک ژن انار ترش در جزیره میانکاله دارد
سرپرست سازمان جهاد کشاورزی مازندران افزود: ترویج فرهنگ تولید صنعتی و علمی انار و حمایت از باغداران فعال، از اهداف اصلی جهاد کشاورزی است و میتواند گامی مؤثر در جهت تحقق اقتصاد مقاومتی در بخش کشاورزی باشد