۱۳ آبان، نماد استکبارستیزی ملت ایران
خطیب جمعه شهر دهدشت گفت: سیزدهم آبان یادآور ایستادگی ملت ایران در برابر استکبار جهانی و نماد بیداری و عزت اسلامی است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد
، حجتالاسلام علی وحدانی فر در خطبه های نماز جمعه این هفته دهدشت، با مرور وقایع تاریخی ۱۳ آبان سالهای ۴۳، ۵۷ و ۵۸ اظهار کرد: ۱۳ آبان ۱۳۴۳ روزی بود که امام راحل بهدلیل اعتراض به قانون کاپیتولاسیون در مدرسه فیضیه به ترکیه تبعید شدند.
وی افزود: امام خمینی (ره) با صراحت اعلام کردند که مصونیت اتباع بیگانه از قوانین کشور، تحقیر ملت ایران است و چنین حقی برای بیگانگان پذیرفتنی نیست.
وحدانیفر گفت: در ۱۳ آبان ۱۳۵۷ دانشآموزان انقلابی کشور مدارس را تعطیل کردند و در اعتراض به رژیم پهلوی، به سمت دانشگاه تهران حرکت کردند و تجمع این جوانان مؤمن و انقلابی با حمله نیروهای رژیم مواجه شد و گروهی از دانشآموزان به شهادت رسیدند، به همین مناسبت، این روز به عنوان «روز دانشآموز» نامگذاری شد و بسیج دانشآموزی نیز شکل گرفت.
وی در ادامه به ۱۳ آبان ۱۳۵۸ اشاره کرد و گفت: در این روز دانشجویان انقلابی ایران سفارت آمریکا در تهران، که عملاً محل جاسوسی بود، را تسخیر کردند و اسناد منتشرشده پس از آن نشان داد که این اقدام، افشاکننده عمق نفوذ اطلاعاتی آمریکا در کشور بود؛ امام خمینی (ره) این اقدام را «انقلاب دوم» نامید، زیرا با آن نفوذ و مدیریت آمریکا از ایران خارج شد.
خطیب جمعه دهدشت ضمن تبریک به دانشجویان و دانشآموزان بسیجی، افزود: بسیج دانشآموزی و بسیج دانشجویی نقش مهمی در رشد، تربیت، معنویت و بصیرت نسل جوان دارند و آموزش و پرورش موظف است در اجرای برنامههای این مجموعهها اهتمام جدی داشته باشد.
وحدانیفر در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به جنگ ۱۲ روزه اخیر منطقه، تأکید کرد: این جنگ نشان داد برنامهریزیهای ملی در حوزه پدافند غیرعامل ضرورتی انکارناپذیر دارد.
وی افزود: باید نقاط آسیبپذیر کشور شناسایی و برطرف شود و از نفوذ سایبری دشمن جلوگیری شود؛ متأسفانه در فراهمسازی زیرساختهای مرتبط با پدافند غیرعامل در دهدشت، از جمله مسیرهای مواصلاتی، ضعفهایی وجود دارد که در صورت بروز بحران، میتواند مشکلآفرین شود.
حجتالاسلام وحدانی فر همچنین با ابراز نگرانی از بیتوجهی به مسئله هوش مصنوعی در کشور گفت: رهبر معظم انقلاب آن را یکی از اولویتهای جدی کشور دانستهاند، اما با وجود تشکیل سازمانهای مرتبط، این موضوع به شکل تقلیلیافته دنبال میشود؛ دشمن در حوزه هوش مصنوعی برنامهریزی منسجم دارد و عقبماندن از این عرصه خطری جدی برای کشور است.
امام جمعه دهدشت در ادامه با انتقاد از برخی اظهارنظرهای سیاسی در فضای کشور تصریح کرد: امروز کشور در شرایط حساس و بحرانی قرار دارد؛ بنابراین هر سخنی نباید در تریبونهای عمومی بیان شود؛ کسانی که با سخنان نسنجیده فضا را ملتهب میکنند، در پازل دشمن بازی میکنند.
وی افزود: اتحاد مقدس که مقام معظم رهبری به آن اشاره دارند باید حفظ شود و تسویهحسابهای شخصی نباید بر منافع ملی ترجیح داده شود.وحدانی فر گفت: ملت آگاه ایران دوست و دشمن را به خوبی از یکدیگر تشخیص میدهد و صف خود را از کسانی که منافع سیاسی شخصی را بر مصالح ملی ترجیح میدهند، جدا کرده است.
وحدانیفر در پایان با انتقاد از عدم نظارت آموزش و پرورش کهگیلویه و بویراحمد بر مؤسسات غیردولتی و غیرانتفاعی در استان، گفت: تعطیلی نظارت بر این مؤسسات، اقدامی نادرست و نگرانکننده است.