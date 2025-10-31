اختصاص ۱۱۰ میلیارد تومان به سد عالی محمود الیگودرز

اختصاص ۱۱۰ میلیارد تومان به سد عالی محمود الیگودرز



به گزارش ساخت سد عالی محمود الیگودرز گفت: سد عالی محمود هم اکنون ۳۰ درصد پیشرفت کاری دارد و تا ۲۴ ماه آینده به بهره‌برداری خواهد رسید . به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان ؛ حمیدرضا گودرزی در بازدید از روند

نماینده مردم الیگودرز در مجلس شورای اسلامی ساخت این سد را از مطالبات مردم این منطقه عنوان کرد و افزود: امیدواریم با همراهی و همکاری نمایندگان استان بتوانیم دیگر سدهای این شهرستان را هم اجرایی کنیم.

مدیر عامل شرکت آب منطقه ای لرستان هم گفت:اعتبار این سد ۲۰ میلیارد تومان بود که با پیگیری های انجام شده این اعتبار به ۱۱۰ میلیارد تومان افزایش یافت و ۵۰ میلیارد تومان آن از محل اعتبارات در اختیار نماینده ی شهرستان تأمین شده است.





داریوش حسن نژاد افزود:ارتفاع سد عالی محمود از پِی ۳۰متر و طول تاج آن۴۵۲متر است که ظرفیت ذخیره ی سه میلیون مترمکعب و ۲.۸۸ میلیون متر مکعب حجم مخزن را دارد.

سد عالی محمود الیگودرز با هدف آبیاری ۷۰۰ هکتار زمین دیم کشاورزی این منطقه در حال ساخت است.



