اختصاص ۱۱۰ میلیارد تومان به سد عالی محمود الیگودرز
مدیر عامل شرکت آب منطقه ای لرستان از اختصاص ۱۱۰میلیارد تومان برای تکمیل سد عالی محمود الیگودرز خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان
؛ حمیدرضا گودرزی در بازدید از روند ساخت سد عالی محمود الیگودرز گفت: سد عالی محمود هم اکنون ۳۰ درصد پیشرفت کاری دارد و تا ۲۴ ماه آینده به بهرهبرداری خواهد رسید .
نماینده مردم الیگودرز در مجلس شورای اسلامی ساخت این سد را از مطالبات مردم این منطقه عنوان کرد و افزود: امیدواریم با همراهی و همکاری نمایندگان استان بتوانیم دیگر سدهای این شهرستان را هم اجرایی کنیم.
مدیر عامل شرکت آب منطقه ای لرستان هم گفت:اعتبار این سد ۲۰ میلیارد تومان بود که با پیگیری های انجام شده این اعتبار به ۱۱۰ میلیارد تومان افزایش یافت و ۵۰ میلیارد تومان آن از محل اعتبارات در اختیار نماینده ی شهرستان تأمین شده است.
داریوش حسن نژاد افزود:ارتفاع سد عالی محمود از پِی ۳۰متر و طول تاج آن۴۵۲متر است که ظرفیت ذخیره ی سه میلیون مترمکعب و ۲.۸۸ میلیون متر مکعب حجم مخزن را دارد.
سد عالی محمود الیگودرز با هدف آبیاری ۷۰۰ هکتار زمین دیم کشاورزی این منطقه در حال ساخت است.