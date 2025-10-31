سه بوکسور و یک مربی از شهرستان آباده به اردوی تیم بزرگسالان استان فارس دعوت شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، با دعوت رسمی هیئت بوکس استان فارس، سه بوکسور به همراه یک مربی از شهرستان آباده برای حضور در اردوی آماده‌سازی تیم بزرگسالان اعزام شدند.

دانیال عباسی، یوسف کسانی پور، ابوالفضل جنتی سه بوکسور و علی افشاری سرمربی این تیم با دعوت رسمی هیئت بوکس استان فارس، از شهرستان آباده برای حضور در اردوی آماده‌سازی تیم بزرگسالان اعزام شدند.

این اعزام با پیگیری‌ها و هماهنگی‌های مهدی جعفری، سرپرست هیئت بوکس شهرستان آباده، انجام شد و هدف آن آماده‌سازی ورزشکاران منتخب برای رقابت‌های استانی و کشوری است.