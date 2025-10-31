به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ امام جمعه بوکان در خطبه‌های نماز جمعه امروز که در مسجد جامع این شهر برگزار شد با گرامیداشت روز پرستار، میلاد حضرت زینب (س)، یوم‌الله ۱۳ آبان و آغاز هفته بسیج دانش‌آموزی، بر اهمیت تربیت صحیح فرزندان، نقش والدین و معلمان در پرورش نسل آینده و پرهیز از مال حرام تأکید کرد.

ماموستا ملا عباس احمدی ضمن تبریک میلاد با سعادت حضرت زینب (س) و روز پرستار، به فرا رسیدن ۱۳ آبان، روز ملی مبارزه با استکبار جهانی اشاره کرد و آن را فرصتی برای بازنگری در ارزش‌های انقلاب اسلامی دانست.

ماموستا احمدی بخش مهمی از سخنان خود را به نقش خانواده در تربیت فرزندان اختصاص داد و گفت: فرزندان ما میوه‌های زندگی ما هستند. اگر به تربیت آنان بی‌توجه باشیم، دیگران مسیر نادرستی پیش رویشان می‌گذارند. از همان آغاز تولد باید آنان را با نان حلال پرورش داد و در اختلافات خانوادگی نیز حرمت کودکان را حفظ کرد.

وی با اشاره به موفقیت اخیر جوانان بوکانی در عرصه‌های علمی افزود: اگر تربیت درست باشد، ثمره‌اش افتخار برای خانواده و جامعه است. پدران و مادران نگهبان فرزندان خود باشند، چراکه حتی ما بزرگ‌تر‌ها هم هنوز به مهر والدین نیاز داریم.

امام جمعه بوکان در بخش دوم خطبه‌ها خطاب به جایگاه معلمان و استادان دانشگاه پرداخت و گفت: گر امروز جوانان ما به جایگاه‌های علمی رسیده‌اند، نتیجه تلاش شماست. پیامبر اسلام به معلمان توصیه کرده‌اند که با آرامش و اخلاق نیکو با شاگردان رفتار کنند تا دوستی و اعتماد میان آنان شکل گیرد.

وی در پایان خطبه‌ها تأکید کرد: تربیت صحیح، حاصل همکاری خانواده، مدرسه و جامعه است. همه باید دست به دست هم دهیم تا جامعه‌ای سالم، آرام و امن بسازیم.