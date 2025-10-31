رئیس پلیس راهور شهرستان همدان گفت: در ترافیک، موتورسیکلت‌سوار‌ها و عابرین پیاده، بیشترین آسیب‌ها را از تصادفات می‌بینند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، سرهنگ ابراهیم فارسی با بیان اینکه رعایت استفاده از کلاه ایمنی نه تنها یک الزام قانونی، بلکه یک ضرورت برای حفظ جان رانندگان و سرنشینان است افزود:در همدان، حدود ۷۰ درصد از تصادفات منجر به مرگ به دلیل تخلفات موتورسیکلت‌سوار‌ها و عدم استفاده از کلاه ایمنی است.

او تاکید کرد: خانواده‌ها باید نقش فعالی در این زمینه ایفا کرده و فرزندان خود را به استفاده از کلاه ایمنی تشویق کنند.

رئیس پلیس راهور شهرستان همدان در مورد اقدامات پلیس نیز گفت: در سطح معابر، همکاران ما به طور مداوم به رانندگان موتورسیکلت که از کلاه ایمنی استفاده نمی‌کنند، تذکر داده و در صورت ادامه تخلف، وسیله نقلیه آنها توقیف می‌شود.

سرهنگ ابراهیم فارسی افزود: در مواردی که راننده موتورسیکلت از کلاه ایمنی استفاده نکند، وسیله نقلیه او حداقل ۷۲ ساعت در پارکینگ توقیف خواهد شد.