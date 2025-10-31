به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان فسا گفت: مأموران یگان حفاظت محیط زیست فسا با دریافت گزارشی مبنی بر حضور شکارچیان غیرمجاز در منطقه حفاظت‌شده میان‌جنگل فسا، بلافاصله در محل حاضر شدند.

علیرضا محمدی فارسی افزود: با توجه به شرایط خاص منطقه و تاریکی هوا، امکان دستگیری مستقیم متخلفان فراهم نشد.

او در این زمینه ادامه داد:پس از شناسایی دقیق افراد مشکوک، با همکاری اداره حفاظت محیط زیست شهرستان خفر و با اخذ دستور قضایی، بازرسی از منازل متخلفان انجام شد.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان فسا بیان کرد: این عملیات به کشف محموله بزرگی از سلاح و تجهیزات شکار منجر شد

محمدی فارسی گفت: اقلام کشف شده در این عملیات شامل یک قبضه سلاح غیرمجاز جنگی سیمینوف، یک قبضه سلاح ساچمه‌زنی، حدود نیم کیلوگرم گوشت شکار، سه دستگاه دوربین چشمی،۵۲ تیر فشنگ کلاشینکف، شش تیر فشنگ مشقی، هفت تیر فشنگ ژ۳، یک تیر فشنگ قناسه، ۹ تیر فشنگ برنو، ۱۰۵ تیر فشنگ ساچمه، شش تیر فشنگ چهارپاره و یک رشته قطار برزنت مخصوص سلاح ساچمه‌زنی بود.