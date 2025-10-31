به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان ، سید مجتبی جلالی پور با بیان اینکه در راستای ترویج سنت حسنه نیکوکاری و کمک به تأمین بخشی از نیاز‌های غذایی جامعه هدف، ۳ هزار بسته گوشت قرمز بین مددجویان استان گیلان توزیع شده است، گفت: وزن تقریبی هر بسته ۱.۵ کیلوگرم است.

وی با اشاره به اینکه این طرح با مشارکت یک مرکز نیکوکاری اجرا شده است، افزود: ارزش ریالی هر بسته حدود ۸۰۰ هزار تومان بود.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) گیلان گفت: توزیع این بسته‌ها با اولویت مددجویان ساکن در مناطق محروم و کم برخوردار، خانواده‌های پرعائله، دارای فرزند شیرخوار و مددجویان بیمار انجام شده است.

جلالی پور افزود: گوشت بسته‌بندی شدهبین مددجویان شهر‌های رودسر، املش، رحیم آباد، لنگرود، لاهیجان، آستانه اشرفیه، بندرکیاشهر و سیاهکل توزیع شد.