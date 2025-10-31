پخش زنده
استاندار گیلان در پی درگذشت دکتر بهزاد کاویانی این ضایعه را به مردم شریف گیلان، خانواده معزز آن استاد فقید تسلیت گفت .
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان ، هادی حق شناس در پی درگذشت دکتر بهزاد کاویانی درگذشت این استاد برجسته را تسلیت گفت .
در بخشی ازپیام دکتر هادی حق شناس آمده است: خبردرگذشت دانشمند فرهیخته و استاد برجسته دانشگاه آزاد اسلامی گیلان، زندهیاد دکتر بهزاد کاویانی، موجب تأسف و تأثر عمیق شد این استاد گرانمایه در طول عمر پربار خویش، با تلاشهای علمی و پژوهشی ارزشمند در حوزه علوم زیستی، آثار ماندگار و شاگردان فرهیختهای از خود به یادگار گذاشت و نمونهای روشن از اخلاص، فروتنی، بردباری و اندیشهورزی بود.
امید است راه پرفروغ این چهره ماندگار علم و معرفت، با تلاش شاگردان و پژوهشگران جوان ادامه یابد و یاد و خدمات علمی او همواره در جامعه علمی کشور جاودان بماند.
اینجانب این ضایعه بزرگ را به مردم شریف گیلان، خانواده معزز آن استاد فقید، همچنین اساتید، محققان، دانشجویان و همکاران ایشان در دانشگاه آزاد اسلامی استان گیلان و واحد رشت تسلیت عرض مینمایم و از درگاه خداوند متعال برای آن عزیز سفرکرده رحمت واسعه، و برای بازماندگان صبر و شکیبایی مسئلت دارم.