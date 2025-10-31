

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، در چارچوب هفته نهم لیگ برتر فوتبال، عصر امروز تیم چادرملوی اردکان به مصاف تیم مس رفسنجان رفت.

در این دیدار شاگردان سعید اخباری در دیداری پر گل با برتری ۳ بر ۲ مس رفسنجان را با کامبک شکست دادند.

در این بازی پرگل و پر افت و خیز، ری سیمیسر، هادی حبیبی نژاد و محمدحسین خسروی برای چادرملوی اردکان گل زنی کردند و گل‌های تیم مس را هم مهدی شریفی سامان نریمان جهان را وارد دروازه حریف کردند تا در نهایت سه امتیاز این بازی نصیب شاگردان سعید اخباری شود.