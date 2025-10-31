به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ یونسی رستمی استاندار مازندران در نشست با هیئت سرمایه گذاران روسی با اشاره به ظرفیت‌های مرزی و حمل‌ونقل دریایی میان ایران و روسیه، این همکاری را از منظر سیاسی و اقتصادی راهبردی دانست و گفت: با توجه به اختیارات ویژه‌ای که رئیس جمهور برای توسعه روابط با کشورهای اوراسیا به استان اعطا کرد، از ورود هرگونه سرمایه‌گذاری به‌ویژه از روسیه استقبال می‌کنیم.

سرمایه‌گذاران روسی در این دیدار پیشنهاداتی در رابطه با سرمایه گذاری در حوزه های مختلف از جمله تولید آبمیوه، نوشیدنی های رژیمی و کنسانتره ارائه کردند.

استاندار مازندران با اشاره به جایگاه مرکبات در اقتصاد استان پس از برنج، سرمایه‌گذاری در این بخش را اقدامی راهبردی برای بهره‌برداری بهینه از ظرفیت‌های کشاورزی استان عنوان کرد.

یونسی رستمی با استقبال از احداث شرکت‌ سرمایه‌گذاران روسی در منطقه آزاد و شهرک‌های صنعتی استان، از جمله شهرک صنعتی شهید سلیمانی، افزود: با هدف ایجاد اشتغال و توسعه پایدار، حضور سرمایه‌گذاران توانمند و فعال را ارج می‌نهیم و از آن حمایت همه‌جانبه خواهیم کرد.

نماینده هیئت روسی نیز ضمن قدردانی از نگاه حمایتی استاندار مازندران به سرمایه‌گذاران خارجی، وجود منطقه آزاد مازندران را عاملی مؤثر در توسعه تجارت دوجانبه دانست.