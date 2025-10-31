در پایان رقابت‌های کیوکوشین مازندران، تیم رامسر به مقام قهرمانی رسید و تیم ساری در جایگاه دوم قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ چهل و پنجمین دوره مسابقات قهرمانی استان سبک کیوکوشین ماتسوشیما با حضور ۱۵ تیم از ۱۰ شهرستان، امروز به میزبانی ساری در تمامی رده‌های سنی برگزار شد.

در پایان این رقابت‌ها، تیم رامسر به مقام قهرمانی دست یافت و تیم ساری در جایگاه دوم قرار گرفت. مقام سوم نیز به صورت مشترک به تیم‌های فریدونکنار و نکا رسید.

همچنین کاپ اخلاق این دوره از مسابقات به تیم چالوس اهدا شد.

بر اساس نتایج این دوره، منتخبان مسابقات در قالب تیم مازندران برای شرکت در مسابقات مرحله انتخابی تیم ملی اعزام خواهند شد.