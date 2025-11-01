پخش زنده
مدیرکل منابع طبیعی استان قزوین گفت: آتش در شمسکلایه الموت شرقی دوباره شعلهور شد؛ نیروهای امدادی با دشواری و با کمک نیروهای مردمی در حال اطفای حریق هستند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، عصر امروز مراتع منطقه شمسکلایه در بخش شمالی معلمکلایه استان قزوین دچار آتشسوزی شد.
به گفته مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان،آتشسوزی در مراتع شمسکلایه، که جزو مناطق حفاظتشده محیطزیست محسوب میشود، رخ داده است. همکاران منابع طبیعی با همکاری مردم محلی در مرحله نخست موفق به مهار آتش شدند اما متاسفانه شعلهها دوباره زبانه کشید و هماکنون نیروهای ما برای خاموشسازی مجدد در منطقه حضور دارند.
اسدی با اشاره به خشکسالی و کاهش بارشها در سال جاری افزود: هر جرقه کوچکی میتواند منجر به آتشسوزی گسترده شود. از مردم محلی درخواست میکنیم بهمحض مشاهده آتشسوزی، ضمن اقدام فوری، با شماره ۱۵۰۴ به همکاران ما اطلاع دهند.
در واکنش به گزارشهایی مبنی بر تأخیر نیروهای امدادی به دلیل تعطیلی روز جمعه، مدیرکل منابع طبیعی توضیح داد: همکاران ما در سریعترین زمان ممکن به منطقه رسیدند، اما مسیر صعبالعبور است و حدود یک ساعت پیادهروی تا محل آتش دارد، بنابراین دسترسی دشوار بود. همچنین نیروهای محیطزیست در مأموریتی دیگر حضور داشتند که این موضوع باعث گسترش آتش شد.
اسدی گستره آتش را حدود دو هکتار اعلام کرد و گفت: «منطقه سنگی و کوهستانی است و برآورد دقیق سطح سوخته پس از بررسی نقشه تا فردا مشخص میشود.
وی تأکید کرد: در حال حاضر نیروهای منابع طبیعی در منطقه حضور دارند و با توجه به وزش باد، مهار کامل آتش نیازمند همکاری مردم محلی است. هماهنگی با مدیریت بحران و بخشداری نیز انجام شده تا نیروهای کمکی هرچه سریعتر به محل اعزام شوند.