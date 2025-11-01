شاهین گرداب سفلی به عنوان تیم اول گروه A به نیمه‌نهایی صعود کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز چهارمحال و بختیاری، تیم فوتبال شاهین گرداب سفلی در ادامه رقابت‌های لیگ دسته دوم فوتبال استان چهارمحال و بختیاری، با پیروزی مقابل میزبان خود، کیان فارسان، سومین برد پیاپی فصل را به دست آورد و با اقتدار به عنوان تیم نخست گروه A راهی مرحله نیمه‌نهایی شد.

این دیدار در چارچوب هفته سوم رقابت‌ها برگزار شد که در پایان، تیم شاهین گرداب سفلی با نتیجه ۱ بر صفر و با گل ارسلان بویر از سد تیم کیان فارسان گذشت.

نیم شاهین گرداب سفلی پیش از این نیز با پیروزی برابر تیم‌های بازفت بختیاری و مهاجر بوگر خانمیرزا، روند درخشان خود را آغاز کرده بود.