شاهین گرداب سفلی به عنوان تیم اول گروه A به نیمهنهایی صعود کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز چهارمحال و بختیاری، تیم فوتبال شاهین گرداب سفلی در ادامه رقابتهای لیگ دسته دوم فوتبال استان چهارمحال و بختیاری، با پیروزی مقابل میزبان خود، کیان فارسان، سومین برد پیاپی فصل را به دست آورد و با اقتدار به عنوان تیم نخست گروه A راهی مرحله نیمهنهایی شد.
این دیدار در چارچوب هفته سوم رقابتها برگزار شد که در پایان، تیم شاهین گرداب سفلی با نتیجه ۱ بر صفر و با گل ارسلان بویر از سد تیم کیان فارسان گذشت.
نیم شاهین گرداب سفلی پیش از این نیز با پیروزی برابر تیمهای بازفت بختیاری و مهاجر بوگر خانمیرزا، روند درخشان خود را آغاز کرده بود.