در سی‌ویکمین دوره مسابقات کشوری «رفاقت مهر» به میزبانی استان اصفهان، جوانان هلال‌احمر استان ایلام در بخش‌های دختران و پسران با کسب چند مقام برتر، افتخاری دیگر برای استان رقم زدند.

خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام؛ «حمزه محمدی‌مقدم» مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان ایلام اظهار داشت: در این دوره از مسابقات که با حضور تیم‌های منتخب جوانان هلال‌احمر از سراسر کشور برگزار شد، نمایندگان ایلام عملکردی درخشان از خود به‌جا گذاشتند.

وی افزود: در بخش دختران، تیم جمعیت هلال‌احمر شهرستان چرداول به نمایندگی از استان ایلام موفق شد مقام اول کشوری در آیتم «اسکان اضطراری» و مقام دوم در بخش «مسابقات جانبی» را کسب کند.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان ایلام اضافه کرد: در بخش پسران نیز، تیم جمعیت هلال‌احمر شهرستان هلیلان به نمایندگی از استان ایلام توانست مقام اول کشوری در آیتم‌های «حمل مصدوم» و «اسکان اضطراری» و مقام دوم در بخش جانبی «طراحی اردوگاه» را به خود اختصاص دهد.

محمدی‌مقدم در ادامه با تبریک این موفقیت به اعضای جوانان و مربیان آنان عنوان کرد: مسابقات «رفاقت مهر» با هدف ارتقای مهارت‌های امدادی، تقویت روحیه همکاری و ترویج ارزش‌های داوطلبی در میان اعضای جوانان هلال‌احمر برگزار می‌شود.