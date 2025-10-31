پخش زنده
قشرهای مختلف مردم در انگلیس از ادیان مختلف با برگزاری تظاهرات فوری برابر ساختمان نخست وزیری انگلیس، خشم و انزجار خود را از نقض مکرر آتش بس در غزه و تداوم نسل کشی رژیم اسراییل علیه فلسطینیان ابراز کردند .
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ از لندن، خشم و اعتراض مردمی علیه سیاستهای حمایت حکومتی از رژیم صهیونی، بار دیگر برابر ساختمان نخست وزیری انگلیس در لندن شکل گرفت.
یک فعال مدنی حاضر در این تظاهرات میگوید: این ناراحت کننده است که دولت انگلیس کماکان به اسراییل اسلحه صادر میکند و هیچ اقدامی برای حفظ جان فلسطینیاا انانجام نمیدهد با اینکه مثلا در غزه اتش بس بر قرار شده است.
او میافزاید: همه میدانیم که تاریخ جنایتات اسراییل علیه فلسطینا پس از هفتم احتبر شروع نشده، این اقدامات از حدود هشتاد سال پیش بوم با اشغال سرزمین فلسطینیان شروع شده و ما تا تحقق حقوق فلسطینطیان میدان منبارزه با خالی نخواهیم کرد.
تداونم حمایت از رژیم اسراییل برغم دست که ۱۲۵ باره نقش آتش بس در غزه مردم را خشمگین کرده است.
یک شهروند انگلیسی در این باره میگوید: ما میخواهیم دولت ما فوراْ ارسال جنگ افزار به اسراییل را متوقف کند و از همدستی در نسل کشی علیه فلسطینیان دست بردارد. من به عنوان یک انگلیسی نمیخواهم این جنایات به نام ما مردم در تاریخ ثبت شود.
او میافزاید: من آمدم به دولتم همین پیام را بدهم که باید به حرف اکثریت مردم گوشه کند.
این شهروند انگلیسی میگوید من دیگر امکان ندارد در هیچ انتخاباتی به این سیاستمداران رای دهم.
حاضران در این تظاهرات اسراییل را رژیمی تروریستی خواندند و بر آزادی کامل سرزمین فلسطینیان از رود اردن تا دریای مدیترانه تاکید کردند.
در دو سال اخیر صدها تظاهرات و تجمع اعتراضی علیه رژیم اسراییل و حامیان این رژیم در شهرهای مختلف انگلیس برگزار شده با تاکید بر قطع حمایتهای سیاسی، مالی و تسلیحاتی از رژیم اسراییل، تظاهراتی که با حضور قشرهای مختلف مردم و با تاکید بر تداوم آن تا تحقق کامل حقوق فلسطینیان همچنان ادامه دارد.......