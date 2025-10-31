سرمربی تیم فوتبال استقلال گفت: از همان دقیقه اول، بازی را کنترل کرده و فرصت‌های زیادی ایجاد کردیم، به تیمم افتخار می‌کنم و از هواداران پرشورمان تشکر می‌کنم.



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، ریکاردو ساپینتو سرمربی تیم فوتبال استقلال در نشست خبری پیش از پایان بازی با آلومینیوم اراک که با پیزوی سه بر یک تیمش به پاین رسید، در جمع خبرنگاران اظهار کرد: برابر تیمی منظم و قدرتمند، نمایش بسیار خوبی داشتیم. حریف قبل از این دیدار چهار پیروزی متوالی کسب کرده و پنج بازی پیاپی گل دریافت نکرده بود، اما ما از دقیقه اول کنترل بازی را در اختیار داشتیم و با تهاجم بالا فرصت‌های زیادی ایجاد کردیم. با این حال دروازه‌بان آنها نمایش خارق‌العاده‌ای داشت و مانع گلزنی ما شد.

وی افزود: به تیمم افتخار می‌کنم و از هواداران پرشورمان تشکر می‌کنم. دیروز درخواست کردیم به ورزشگاه بیایند و واقعا عالی بودند. همچنین باید از داوران تقدیر کنم، هفته گذشته عملکرد خوبی داشتند و امروز هم قضاوت قابل قبولی ارائه کردند. تنها نکته مورد بحث در صحنه پنالتی حریف است، در تصویری که از آن دیدم، قبل از ضربه پنالتی روی صالح حردانی خطا صورت گرفت و بازیکن حریف با پای بلند توپ را زد.

سرمربی خاطرنشان کرد: در روز‌های آینده وضعیت حبیب فرعباسی مشخص می‌شود و امیدوارم جدی نباشد. علی کوشکی بسیار خوب بازی کرد و بازیکنان باتجربه‌ای مانند منیر که سابقه حضور در تیم‌های بزرگی مانند بارسلونا دارد، در اختیار داریم. همچنین رزاقی‌نیا عملکرد عالی ارائه کرده است. گزینه‌هایی مانند قلی‌زاده و جنپو که هنوز مصدوم هستند، بعد از تعطیلات به تیم اضافه خواهند شد و روزبه هم به ترکیب بازخواهد گشت.

ساپینتو درباره VAR و تاثیر آن بر نتایج گفت: به طور سیستم VAR تاثیرگذار است. در دو بازی اخیر عملکرد داوران عالی بود و تنها برخی صحنه‌ها مانند بازی‌های گذشته مورد بحث است. ما ۱۱ امتیاز را از دست دادیم و مطمئنم که می‌توانستیم قهرمان شویم، اما باید واقع‌بین باشیم، داوران نمی‌توانند همه چیز را کامل انجام دهند و ما از تلاششان حمایت می‌کنیم.

وی درباره اضافه شدن وریا غفوری و اینکه آیا فرد دیگری اضافه می‌شود، بیان کرد: آنهایی که قبلا با آنها کار کردم و از حیدری خواستم که بیایند. اینها سخت‌کوش هستند. حیدری افسانه است. به غفوری این فرصت را دادم که برگردد و مستحق این بود. شاید روزی سرمربی استقلال شود.

سرمربی استقلال در پایان گفت: این تیم هنوز به زمان نیاز دارد. بسیاری از بازیکنان تازه به تیم اضافه شده‌اند و سازماندهی تیم زمان‌بر است. مدیریت سیستم تیم آسان نیست و ساخت یک تیم منسجم و هماهنگ، نیازمند صبر و زمان است. با گذشت زمان، شاهد پیشرفت روزانه تیم خواهیم بود.