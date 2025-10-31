۱۳ آبان، روز مقاومت و پایداری ملت همیشه قهرمان ایران در برابر استکبار جهانی است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز سیستان و بلوچستان، امام‌جمعه موقت زاهدان گفت: آمریکا در هر نقطه‌ای از جهان که منافعش به خطر بیفتد با ملت‌ها دشمنی می‌کند و ۴۷ سال پایداری ایران اسلامی نشان از بیداری ملت دارد.

حجت الاسلام سید روح الله حسینی گفت: دشمنی آمریکا بخاطر تصرف سفارتخانه اش نیست بلکه نهادینه ودشمنی با جهان اسلام وایران اسلامی است.

وی همچنین سالروزتبعید امام خمینی به ترکیه وصدور منشور برداری توسط امام راحل اشاره کرد وسالروز شهادت نخستین شهید محراب را گرامی داشت.

خطیب موقت نماز جمعه زاهدان همچنین به دیدار جمعی از نخبگان ومدال آوران ورزشی با رهبر انقلاب اشاره کرد وافزود: تلاش دشمن در راه اندازی جنگ نرم بدنبال جنگ دوازده روزه بود که با شکست روبروشد.

وی جهاد تبیین وبصیرت را از نیاز‌های مهم جامعه برای رویارویی قدرتمندانه در مقابل جنگ نرم دشمنان عنوان کرد.

همچنین در حاشیه نمازجمعه زاهدان نمایشگاهی بامحور استکبار ستیزی توسط دانش آموزان انجمن‌های اسلامی مدارس زاهدان برگزارشد.