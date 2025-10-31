پخش زنده
سرمربی تیم فوتبال ذوبآهن اصفهان گفت: استعفا در قاموس من جایی ندارد و فشارهای غیرفنی در فوتبال باعث شده فوتبال به این روز بیفتند.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، قاسم حدادیفر پس از تساوی بدون گل تیمش مقابل ملوان بندر انزلی در نشست خبری این مسابقه اظهارات تندی را پیرامون شرایط مدیریتی و حواشی ذوبآهن در هفته گذشته بیان کرد و گفت: هفته عجیبی را پشت سر گذاشتم و اتفاقاتی رخ داد که برایم قابل درک نبود. چه امکاناتی در اختیار ما گذاشتید که حالا چنین انتظاراتی دارید؟ بودجه امسال ما از سال گذشته کمتر بوده است و امکانات خاصی هم در اختیار نداریم.
وی با گلایه از فضای فکری بازیکنان گفت: طوری در ذهن بازیکنان تلقین کردهاید که بهجای تمرکز روی مسائل فنی و تاکتیکی، فکر میکنند اگر بیرون از زمین کارهایی انجام دهند، نتیجه میگیرند. بازیکن باید تمرکزش بر تمرین و مسابقه باشد. فوتبال ما به همین دلیل به این روز افتاده و نتایج تیمهای ملی و باشگاهی در آسیا گواه آن است.
قاسم حدادیفر تأکید کرد: اگر میخواهند همین امشب یا فردا مرا اخراج کنند، ولی استعفا برایم معنا ندارد. من ۳۰ سال آبروی فوتبالیام را با مربیگری از بین نمیبرم. در این فوتبال همه میگویند برای نتیجه گرفتن باید با افراد خاصی ارتباط داشت، اما من چنین راهی را انتخاب نمیکنم.
وی راجع به دلخوریاش از کنار گذاشته شدن معاون باشگاه ذوبآهن گفت: ناراحتی من از این است که فرد همسو با ما را در باشگاه برداشتند، کسی که همه وقتش را برای تیم گذاشت. آقای بیاتی بیش از ۲۰ سال است دوست من بوده و همیشه برای کمک به تیم تلاش کرده است. با این حال بهخاطر احترام به باشگاه و اینکه او کارمند کارخانه است، تا امروز سکوت کردهام.
سرمربی تیم فوتبال ذوبآهن ادامه داد: متأسفانه بدعت بدی بین بازیکنان جا افتاده است که فکر میکنند مسائل بیرونی میتواند به آنها کمک کند. از این موضوع بسیار ناراحتم، اما تا زمانی که در فوتبال هستم، سالم کار میکنم و در مسیر درست حرکت خواهم کرد.
وی در پاسخ به سؤالی درباره ارتباط اظهاراتش با داوری گفت: من به کسی تهمت نمیزنم، اما کارهای غیراخلاقی انجام نخواهم داد. امروز VAR اصلاً وصل نبود، اما در عرض ۱۰ ثانیه چگونه صحنه را بررسی کردند؟ اگر نمیتوانید از این تکنولوژی درست استفاده کنید، آن را جمع کنید.
حدادیفر درباره عملکرد دروازهبانش و میزان رضایت از عملکرد جعفری در بازی امروز گفت: پارسا یکی از بهترین دروازهبانان ایران است. او در ابتدای فصل شرایط خوبی نداشت، اما با تلاشی که داشت آماده شده است و امروز عملکرد بسیار خوبی داشت. ما نیز در مسیر بازگشت او به تیم ملی کمک خواهیم کرد.