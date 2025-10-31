یادواره شهدای دانش‌آموز و شهید «سیدعلی‌اکبر حسینی» تنها شهید روستای شیطور سبزدشت بافق با حضور گسترده مردم، در مسجد حضرت ابوالفضل (ع) برگزار شد و حال‌و‌هوایی معنوی در روستا طنین‌انداز کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، در این آیین معنوی که با تلاوت آیاتی چند از قرآن کریم و پخش سرود ملی جمهوری اسلامی ایران آغاز شد، مردم روستا، خانواده‌های معظم شهدا و جمعی از فرهنگیان و دانش‌آموزان حضور یافتند تا با آرمان‌های شهیدان تجدید پیمان کنند.

سردار شجاعی، از یادگاران دوران دفاع مقدس و همرزم شهید حاج قاسم سلیمانی، در سخنانی به مرور خاطرات آن دوران پرداخت و با گرامیداشت یاد شهدای دانش‌آموز، بر ترویج فرهنگ ایثار، مقاومت و ولایت‌مداری در میان نسل جوان تأکید کرد.

وی اظهار داشت: شهیدان با فدا کردن جان خود، عزت، امنیت و استقلال امروز کشور را رقم زدند و وظیفه همه ماست که ادامه‌دهنده راه آنان باشیم.

در ادامه مراسم، با حضور مسئولان و مردم روستا از خانواده معظم شهید سیدعلی‌اکبر حسینی و تعدادی از خانواده‌های شهدای اقتدار تجلیل به عمل آمد.

همچنین دانش‌آموزان این روستا با اجرای دکلمه، برپایی نمایشگاه عکس شهدا و قرائت دل‌نوشته‌هایی، به مقام والای شهیدان دانش‌آموز ادای احترام کردند.

گفتنی است شهرستان بافق تاکنون ۶۶ شهید دانش‌آموز تقدیم انقلاب اسلامی کرده است که شماری از آنان از منطقه سبزدشت هستند.

شهید سیدعلی‌اکبر حسینی شیطوری در دهم فروردین ۱۳۶۷ در منطقه عملیاتی شاخ شمیران به فیض شهادت نائل آمد و یاد و نامش همچنان در دل مردم شیطور زنده است.