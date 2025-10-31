به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی ،مهدی فرهودی رئیس انجمن حمایت از بیماران سکته مغزی آذربایجان شرقی در مراسم آغاز به کار انجمن سکته مغزی در مراغه با اشاره به شعار روز جهانی سکته مغزی با عنوان دقایق ارزشمند هستند به اهمیت آگاهی و دانش افزایی عموم مردم در مواجهه با سکته مغزی برای درمان به موقع تاکید کرد.

فرهودی با یاین اینکه روزانه ۱۵ تا ۲۰ نفر دچار سکته مغزی می‌شوند افزود: بیش از ۸۰ درصد سکته‌های مغزی قابل پیشگیری هستند.

وی اضافه کرد:آموزش، اطلاع رسانی و برگزاری کارگاه‌های تخصصی بهترین راهکار‌ها برای کاهش سکته مغزی در جامعه است.

حسین فتح الله زاده مدیر عامل انجمن سکته مغزی آذربایجان شرقی نیز در این جلسه کمک‌های خیرین و داوطلبان سلامت را در کمک به بیماران سکته مغزی برای دستیابی به اهداف مرتبط با پیشگیری از این بیماری مهم و حیاتی عنوان کرد.

فتح الله زاده افزود:در آذربایجان شرقی بیش از یک هزار و ۲۰۰ نفر عضو این انجمن هستند.

وی خاطرنشان کرد: انجمن سکته مغزی در مراغه به عنوان نخستین شعبه در بین شهرستان‌های فعالیت خود را آغاز کرده است.

صدیقه صلواتی مدیر عامل انجمن سکته مغزی و دبیر برنامه شهر و روستا‌های سالم مراغه گزارشی از هزینه‌های سنگین درمان سکته مغزی در کشور ارائه داد و خاطرنشان کرد: که رسالت اصلی این انجمن ترویج سبک زندگی سالم برای پیشگیری از ابتلا به این بیماری است و لازمه این امر ارتقای همکاری‌های بین بخشی ادارات و افزایش مشارکت مردم و جامعه مدنی است.

گفتنی است اولین گردهمایی همراهان انجمن با حضور پر شور سازمان‌های مردم نهاد، خیرین، داوطلبان و فعالان مدنی و جمعی از روسای ادارات دولتی و اهالی رسانه برگزار شد.

این گردهمایی در محل دانشکده علوم پزشکی مراغه برگزار شد که نشان دهنده همت این دانشکده در حمایت از سازمان‌های مردم نهاد و جلب مشارکت‌های مردمی است.