\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627\u0648\u0633\u06cc\u0645\u0627\u06cc \u0627\u0633\u062a\u0627\u0646 \u0644\u0631\u0633\u062a\u0627\u0646 \u061b\u0646\u0645\u0627\u06cc\u0646\u062f\u0647 \u06cc \u0645\u0631\u062f\u0645 \u062e\u0631\u0645 \u0622\u0628\u0627\u062f \u0648 \u0686\u06af\u0646\u06cc \u062f\u0631 \u0645\u062c\u0644\u0633 \u0634\u0648\u0631\u0627\u06cc \u0627\u0633\u0644\u0627\u0645\u06cc \u062f\u0631 \u0628\u0627\u0632\u062f\u06cc\u062f \u0627\u0632 \u0637\u0631\u062d \u062f\u0631 \u062f\u0633\u062a \u0633\u0627\u062e\u062a \u067e\u0644 \u062f\u0627\u0631\u0627\u06cc\u06cc \u0628\u0647 \u0633\u0631\u0627\u0628 \u06cc\u0627\u0633 \u062e\u0631\u0645 \u0622\u0628\u0627\u062f \u0628\u0631 \u062a\u0633\u0631\u06cc\u0639 \u0633\u0627\u062e\u062a \u0622\u0646 \u062a\u0623\u06a9\u06cc\u062f \u06a9\u0631\u062f.\n\u00a0\n\u00a0\u0647\u0627\u062f\u06cc \u0647\u0627\u0634\u0645\u06cc \u0627\u0641\u0632\u0648\u062f:\u0642\u0631\u0627\u0631\u062f\u0627\u062f \u0633\u0627\u062e\u062a \u067e\u0644 \u062f\u0627\u0631\u0627\u06cc\u06cc \u06f1\u06f5 \u0645\u0627\u0647\u0647 \u0627\u0633\u062a \u0648\u00a0\u062a\u0644\u0627\u0634 \u0645\u06cc\u200c\u06a9\u0646\u06cc\u0645 \u0628\u0627 \u062a\u0623\u0645\u06cc\u0646 \u0645\u0646\u0627\u0628\u0639 \u0645\u0627\u0644\u06cc \u0631\u0648\u0646\u062f \u0633\u0627\u062e\u062a \u0622\u0646 \u062a\u0633\u0631\u06cc\u0639 \u0634\u0648\u062f.\n\n\n\n\n