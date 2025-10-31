

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، محسن حکیم دبیر کارگروه دپارتمان VAR گفت: همواره به شفافیت و پاسخگویی در قبال مردم و جامعه فوتبال پایبند بوده‌ایم. ارتقای کیفیت داوری و ارائه بهترین خدمات VAR به لیگ برتر، از اولویت‌های اصلی فدراسیون است.

او ادامه داد: تاکنون در فصل جاری، موفق شدیم ۹۰ درصد مسابقات لیگ برتر را با استفاده از سیستم VAR برگزار کنیم، که دستاوردی فوق‌العاده برای فوتبال کشورمان محسوب می‌شود. پارسال با چالش‌هایی مواجه بودیم، اما امسال با تلاش فراوان، این مشکلات را به حداقل رساندیم و خوشبختانه تا این مرحله، حدود ۹۰ درصد مسابقات بدون مشکل و با بهره‌گیری از VAR انجام شده است.

حکیم افزود: با توجه به زیرساخت‌های موجود در ورزشگاه‌های کشور، توانستیم VAR را با بالاترین کیفیت ممکن ارائه دهیم و تقریباً در هر مسابقه به صورت میانگین، حضور مؤثر و به موقع داشته‌ایم. بنابراین، در حوزه‌ی فناوری و ارائه زیرساخت‌های VAR، تمامی فرآیند‌ها تاکنون به شکل مطلوب و بدون مشکل پیش رفته است.

دبیر دپارتمان داور ویدئویی گفت: این دپارتمان در صورت بروز هرگونه مشکل در مسابقات، بلافاصله آن را به صورت شفاف به اطلاع عموم مردم خواهد رساند. عدم ورود VAR به یک صحنه، به معنای قطعی دستگاه یا وجود مشکل فنی نیست.

حکیم تاکید کرد: لازم است این نکته را به صورت شفاف و دقیق توضیح دهیم که عدم ورود VAR به یک صحنه، به هیچ وجه به معنای قطعی دستگاه یا وجود مشکل فنی نیست. فرآیند بررسی صحنه‌ها توسط سیستم VAR به این صورت است که تیم داوری VAR به صورت مستمر و زنده، تمامی صحنه‌های حساس و کلیدی بازی را زیر نظر دارند. بسیاری از این صحنه‌ها به صورت مخفیانه (Silent Check) و در کسری از ثانیه بررسی می‌شوند و در صورتی که خطای واضح و آشکاری (Clear and Obvious Error) از دید داور وسط مانده باشد، به ایشان اعلام می‌شود.

او خاطرنشان کرد: بنابراین، تصمیم برای ورود یا عدم ورود به یک صحنه، یک انتخاب آگاهانه و بر اساس پروتکل‌های دقیق فیفا است که پس از بررسی تمام زوایا و با صلاحدید داور VAR و در نهایت، با اطلاع‌رسانی به داور وسط اتخاذ می‌گردد. این به آن معناست که ممکن است یک صحنه از نگاه تماشاگران چالش‌برانگیز به نظر برسد، اما از منظر فنی و بر اساس قوانین، در حدی نباشد که ورود VAR را توجیه کند. در مسابقات این هفته، VAR با همین مکانیزم و با حداکثر دقت حاضر بوده و در صحنه‌های لازم نیز به موقع وارد عمل شده است. در مسابقات این هفته، VAR با قدرت و دقت کامل وارد عمل شد.

وی در خصوص شایعه قطعی سیستم VAR در یکی از بازی‌های هفته نهم گفت: در بازی ذوب‌آهن اصفهان و ملوان بندر انزلی، بر اساس اسناد، پروتکل‌های فیفا و کلیه مستندات تصویری و صوتی، تمامی تصمیم‌ها با پشتوانه‌ی کامل و از تمامی زوایا گرفته شد. از این رو، از تمامی تیم‌های حاضر در لیگ برتر و همچنین تماشاگران عزیز درخواست می‌کنیم از اظهارنظر‌های غیرمستند در مورد قطعی یا عملکرد VAR خودداری کنند.