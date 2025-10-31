به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ، حجت الاسلام و السلمین مهدی نقوی در جلسه شورای فرهنگ عمومی این شهرستان با اشاره به فرمایش امیرالمؤمنین حضرت علی (ع) «اَلطُف فی الحیله» گفت: در فرهنگ اسلامی، حیله به معنای فریبکاری نیست، بلکه به معنای تدبیر، دقت و ظرافت در طراحی است و لازم است برنامه‌های فرهنگی کشور با مطالعه و آینده‌نگری انجام شود تا اثرگذاری و ماندگاری بیشتری داشته باشد.

وی با بیان اینکه حضرت فاطمه زهرا (س) الگوی کامل زن مؤمن، آگاه و اثرگذار در عرصه‌های اجتماعی و سیاسی است، افزود: دشمن امروز با تمرکز بر موضوع زن و خانواده به دنبال تضعیف بنیان فرهنگی جامعه اسلامی است، اما زنان ایرانی با بصیرت و حضور فعال خود، پایه‌های هویت اسلامی و مقاومت را مستحکم نگاه داشته‌اند.

در ادامه جلسه، اعضای شورای فرهنگ عمومی ضمن بررسی برنامه‌های ایام فاطمیه، مطالبی از جمله برگزاری سوگواره شعر فاطمی با محوریت دانشگاه‌ها و حضور شاعران، اساتید و دانشجویان در راستای ترویج معارف فاطمی؛ حمایت از جشنواره فرهنگی «میم مثل میرزا» با هدف تقویت هویت ملی و گفتمان مقاومت در میان نسل جوان،اجرای دوره‌های آموزشی ویژه مداحان، مبلغان و ائمه جماعات مدارس برای انتقال صحیح و اثرگذار معارف فاطمی؛ استفاده از ظرفیت نهاد‌های فرهنگی و مردمی همچون بسیج فرهنگیان، هنرمندان، اصناف و ستاد‌های نماز جمعه برای اجرای گسترده‌تر برنامه‌های فرهنگی و…مطرح کردند.

اعضای شورا همچنین بر نگاه فرصت‌محور به چالش‌های فرهنگی تأکید کردند و فضای فرهنگی جامعه، به‌ویژه در مدارس و دانشگاه‌ها را بیش از گذشته آماده پذیرش گفتمان مقاومت و معارف اهل‌بیت (ع) دانستند.

در این نشست، از مجموعه شعر آیینی «ققنوس‌ها نمی‌سوزند» اثر زین‌العابدین آذرارجمند لنگرودی، از شاعران برجسته آیینی استان گیلان، رونمایی شد.

این مجموعه در ۲۴۸ صفحه شامل اشعاری با موضوعات دینی ، انقلابی و اجتماعی است و در آن سروده‌هایی درباره پیامبر اکرم (ص)، اهل‌بیت (ع) و چهره‌های برجسته انقلاب اسلامی همچون میرزا کوچک‌خان جنگلی، آیت‌الله بهجت، آیت‌الله بهشتی، شهید دکتر رئیسی و سردار شهید قاسم سلیمانی آمده است.