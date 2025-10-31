ثمربخش، برترین بازیکن دیدار ایران و پورتوریکو

ثمربخش، برترین بازیکن دیدار ایران و پورتوریکو



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، امیرحسین ثمربخش، بازیکن تیم هندبال کمتر از ۱۷ سال ایران در پایان بازی با پورتوریکو در دیدار رده‌بندی به عنوان برترین بازیکن زمین شناخته شد.

این جایزه را میترا نوری، ناظر جهانی هندبال ایران، به ثمربخش اهدا کرد.

پیش از این هم علی غیور در بازی با کره‌جنوبی و همچنین محمدحسین حق‌ستان در دیدار با پورتوریکو در دور گروهی این مسابقات برترین بازیکنان زمین معرفی شده بودند.

تیم هندبال کمتر از ۱۷ سال ایران امشب در آخرین دیدار خود در مسابقات قهرمانی جهان پورتوریکو را با نتیجه ۳۰ - ۴۲ شکست داد.