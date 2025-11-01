آغاز اجرای طرح کنترل تردد ناوگان باربری در لرستان
سرپرست پلیسراه لرستان از اجرای طرح کنترل تردد ناوگان عمومی باربری در جاده های استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان
؛سرهنگ یدالله نادری گفت:طرح کنترل تردد ناوگان باربری در همه ی محورهای مواصلاتی لرستان با هدف ارتقای ایمنی در جادههای استان از روز شنبه ۱۰ آبانماه ۱۴۰۴ اجرا می شود.
سرپرست پلیسراه فرماندهی انتظامی لرستان افزود: در این طرح، ضمن کنترل دقیق مدارک رانندگان و خودروهای سنگین و بررسی ضوابط حملبار،ممنوعیت تردد وسایل نقلیه سنگین در خط سرعت آزادراهها و خطوط سبقت در راههای چهارخطه هم بهصورت ویژه در دستور کار پلیسراه قرار دارد.
سرهنگ نادری بیان کرد:پلیسراه استان با بهرهگیری از ظرفیتهای موجود بهویژه پایش تصویری محورهای مواصلاتی استان، بهصورت مستمر مسیرها را رصد کرده و با هرگونه تخلف تردد در خطوط ممنوعه توسط خودروهای سنگین قاطعانه برخورد خواهد کرد.
وی با بیان اینکه پلیس راه در جادهها خادم مردم اسا، افزود:انضباط بخشی به جریان ترافیک،کنترل تخلفات ناوگان عمومی باربری، صیانت از حقوق عامه کاربران جادهای،ایجاد فرهنگ رعایت قانون ،تضمین آرامش و امنیت عبور و مرور از اهداف اجرای این طرح است.
سرپرست پلیسراه استان با تأکید بر نقش حیاتی رانندگان در حفظ ایمنی جادهها گفت: هر راننده با رعایت مقررات علاوه بر جلوگیری از حوادث و کاهش تلفات، حافظ جان خود، خانوادهاش و سایر کاربران جاده میشود.