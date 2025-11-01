ارتقای ایمنی در جاده‌های استان از روز شنبه ۱۰ آبان‌ماه ۱۴۰۴ اجرا می شود. به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان ؛سرهنگ یدالله نادری گفت:طرح کنترل تردد ناوگان باربری در همه ی محورهای مواصلاتی لرستان با هدف

سرپرست پلیس‌راه فرماندهی انتظامی لرستان افزود: در این طرح، ضمن کنترل دقیق مدارک رانندگان و خودروهای سنگین و بررسی ضوابط حمل‌بار،ممنوعیت تردد وسایل نقلیه سنگین در خط سرعت آزادراه‌ها و خطوط سبقت در راه‌های چهارخطه هم به‌صورت ویژه در دستور کار پلیس‌راه قرار دارد.

سرهنگ نادری بیان کرد:پلیس‌راه استان با بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود به‌ویژه پایش تصویری محورهای مواصلاتی استان، به‌صورت مستمر مسیرها را رصد کرده و با هرگونه تخلف تردد در خطوط ممنوعه توسط خودروهای سنگین قاطعانه برخورد خواهد کرد.

وی با بیان اینکه پلیس راه در جاده‌ها خادم مردم اسا، افزود: انضباط‌ بخشی به جریان ترافیک،کنترل تخلفات ناوگان عمومی باربری، صیانت از حقوق عامه کاربران جاده‌ای،ایجاد فرهنگ رعایت قانون ،تضمین آرامش و امنیت عبور و مرور از اهداف اجرای این طرح است.