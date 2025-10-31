پخش زنده

تیم ملی هندبال مردان ایران دومین پیروزی خود را در رقابتهای چهارجانبه تونس مقابل گینه به دست آورد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در سومین روز رقابت های چهارجانبه تونس، امشب تیم ملی هندبال مردان ایران به مصاف گینه رفت. شاگردان رافائل که از دو دیدار قبلی یک برد و یک باخت در کارنامه داشتند، در سومین بازی خود مقابل گینه به برتری ۲۷ بر ۱۹ دست یافتند و پایان خوشی را برای خود در این تورنمنت رقم زدند.
در دو بازی قبلی تیم ملی هندبال ایران موفق به شکست کویت شده بود و در بازی نخست هم مقابل تونس میزبان متحمل شکست شد.
رده بندی نهایی چهار تیم حاضر در این تورنمنت بعد از بازی فردا تونس و کویت مشخص خواهد شد.
تیم ملی هندبال مردان ایران فردا تونس را به مقصد تهران ترک میکند و سپس اردوی نهایی خود را برای حضور در بازیهای کشورهای اسلامی ریاض برپا خواهد کرد.