به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی ،یعقوب هوشیار شهردار تبریز در آیین اختتامیه جشنواره موسیقی دستگاهی ایرانی شهریار مکتب تبریز اظهار کرد: برگزاری این جشنواره نشان‌دهنده ظرفیت بالای هنری خطه آذربایجان و به ویژه شهر تبریز است.

وی با اشاره به برنامه‌های فاخر فرهنگی و هنری شهرداری تبریز افزود:برگزاری پنجمین جشنواره سراسری موغام، کنگره بین‌المللی شهریار و نخستین جشنواره سراسری موسیقی دستگاهی ایرانی در تبریز از جمله برنامه‌های شاخص فرهنگی و هنری شهرداری تبریز است که با استقبال و حمایت هنرمندان و مردم روبرو شده است و حضور پرشور مردم در این برنامه‌ها نشان می‌دهد که این رویداد‌ها برخاسته از خواست و علاقه مردم هستند.

هوشیار با اشاره به جایگاه تاریخی و فرهنگی تبریز خاطرنشان کرد: شهر تبریز از دیرباز تاکنون در رویداد‌های مهم کشور پیشگام بوده و نقش موثری در تاریخ ایران ایفا کرده است این شهر در دوران معاصر نیز خاستگاه مدنیت در کشور بوده و در چارچوب تمدن‌سازی قرن اخیر نام تبریز در تقویم ملی به عنوان شهری تاریخ‌ساز ثبت شده است.

وی با بیان اینکه ذات ایرانی با هنر عجین است و هنر نقشی بسزایی در رفع ناهنجاری‌ها و مسائل اجتماعی دارد اظهار کرد: امروز هنرمندان با بهره‌گیری از ذوق و توانایی خود در عرصه اجتماعی نیز نقش‌آفرینی می‌کنند هنگامی که از موسیقی سخن می‌گوییم، در واقع از نظم صحبت می‌کنیم، مفهومی که جامعه امروز ما به آن بیش از هر زمان دیگری نیاز دارد.

شهردار تبریز افزود: هنر حلقه‌ای محکم است که می‌تواند خلا‌های گوناگون جامعه را سامان دهد و تسهیل کند.

هوشیار ادامه داد: هنر با قدرت ذاتی خود، انسان‌ها را با وجود تفاوت‌ها و دیدگاه‌های مختلف در کنار یکدیگر قرار می‌دهد تا با همزیستی و تعامل به تعالی فردی و اجتماعی دست یابند.

حجت‌الاسلام سید کاظم زعفران‌چیلر عضو شورای شهر تبریز نیز اظهار کرد: تبریز شهری است که در هر برگ از تاریخ آن ردی از اندیشه، زیبایی، شکوه و هنر دیده می‌شود.

وی افزود: تبریز تنها یک شهر نیست، بلکه تپنده‌ترین نقطه در قلب ایران است، شهری که در طول تاریخ، پرورش‌دهنده هنرمندان و الهام‌بخش نسل‌های فرهنگی بوده است.

عضو شورای اسلامی تبریز با بیان این‌که نغمه‌هایی که از دل سنت برخاسته و با روح نوگرایی درآمیخته‌اند، هویت موسیقی تبریز را شکل داده‌اند اضافه کرد: تبریزی‌ها حافظان میراث کهن و در عین حال پیشگامان مسیر آینده‌اند.

وی، جشنواره موسیقی دستگاهی ایرانی را جلوه‌ای از ذوق و ذکاوت آذربایجانی‌ها در عرصه هنر اصیل کشور دانست و گفت: این جشنواره فرصتی است برای نشان دادن توان و خلاقیت هنرمندان تا هنر اصیل ایرانی بار دیگر با مردم پیوند بخورد و جهانیان بدانند که تبریز همچنان کانون زنده موسیقی در جهان است.

وی برگزاری جشنواره سراسری موسیقی دستگاهی ایرانی شهریار مکتب تبریز را نمادی از همدلی و همکاری مردم، هنرمندان و مسئولان عنوان کرد و افزود: هنر زبان مشترکی برای شکوفایی، همبستگی و امید است زبانی که می‌تواند دل‌ها را به هم نزدیک و آینده را روشن‌تر سازد.

حجت الاسلام زعفرانچیلر با اشاره به نقش تبریز در ایران گفت: تبریز در طول تاریخ تکیه‌گاه فرهنگ و هنر ایران بوده است.

قادر رودکیان دبیر جشنواره سراسری موسیقی دستگاهی ایرانی شهریار مکتب تبریز نیز اعلام کرد: پایه‌گذاری این جشنواره در اواخر سال ۱۴۰۳ انجام گرفت و پس از تشکیل شورای سیاست‌گذاری متشکل از منتخبان اساتید برجسته و چهره‌های صاحب‌نام موسیقی ایرانی فعالیت رسمی آن آغاز شد.

وی افزود: هدف از برگزاری این جشنواره، احیای مکتب موسیقایی تبریز و معرفی ظرفیت‌های غنی این شهر در عرصه موسیقی دستگاهی ایران است.

وی با اشاره به استقبال پرشور هنرمندان از این جشنواره گفت: پس از انتشار فراخوان عمومی در هشتم شهریور ماه امسال هنرمندان از نقاط مختلف کشور استقبال چشمگیری از این رویداد فرهنگی نشان دادند و در کوتاه‌ترین زمان ممکن آثار خود را به دبیرخانه جشنواره ارسال کردند.

رودکیان ادامه داد: در مجموع ۳۵۲ اثر در بخش‌های تک‌خوانی و تک نوازی به دبیرخانه جشنواره رسید که از میان آنها ۲۰۷ اثر پس از ارزیابی‌های تخصصی به مرحله نهایی راه یافت.

وی افزود:در بخش گروه‌نوازی ۹۵ گروه از سراسر کشور شرکت کردند که از میان آنها ۱۶ گروه از استان آذربایجان شرقی و ۶ گروه از سایر استان‌ها برای اجرای نهایی انتخاب شدند و بخش گروه‌نوازی جشنواره در سطح ملی و بخش‌های تک نوازی و تک‌خوانی با هدف تمرکز بر استعداد‌های بومی در سطح استانی برگزار شد.

وی با بیان این‌که نظام داوری و جوایز جشنواره با دقت و تنوع طراحی شده بود اعلام کرد:در این جشنواره علاوه بر معرفی برگزیدگان اول تا سوم در هر بخش جوایز ویژه‌ای نیز برای بهترین آهنگساز، خواننده و نوازنده برتر زن و مرد در نظر گرفته شد تا از تلاش‌های هنرمندان در زمینه‌های مختلف موسیقی ایرانی تقدیر شود.

رودکیان خاطرنشان کرد:یکی از نکات قابل توجه این دوره، حضور پررنگ بانوان در عرصه موسیقی بود، به‌گونه‌ای که ۵۸ درصد از شرکت‌کنندگان را بانوان هنرمند و ۴۲ درصد دیگر را آقایان تشکیل می‌دادند و این امر نشان‌دهنده جایگاه برجسته بانوان در عرصه موسیقی ایرانی و نقش موثر آنان در حفظ و گسترش این هنر فاخر است.

وی با اشاره به برنامه‌های جنبی جشنواره افزود: در روز پایانی این رویداد، نشست تخصصی نقش تبریز در موسیقی ایران با حضور استادان و هنرمندان برجسته از استان‌های آذربایجان شرقی و خراسان برگزار شد و در این نشست جایگاه تاریخی تبریز در شکل‌گیری و گسترش موسیقی ایرانی مورد بررسی قرار گرفت و دیدگاه‌های ارزشمندی از سوی صاحب‌نظران مطرح شد.

دبیر جشنواره موسیقی دستگاهی ایرانی شهریار مکتب تبریز با بیان اینکه سطح کیفی آثار و اجرای هنرمندان در این جشنواره فراتر از انتظار ما بود اظهار کرد: نخستین دوره این رویداد به‌عنوان تجربه‌ای موفق و امیدبخش ما را بر آن داشت تا با حمایت‌های بیشتر شهرداری تبریز شاهد تداوم و گسترش این جشنواره در سال‌های آینده باشیم.