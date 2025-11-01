به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی؛ مراسم گرامیداشت روز ناشنوایان، با حضور جمعی از مسئولان و اعضای این جامعه برگزار شد. در این آیین بر ضرورت توجه بیشتر به حقوق و نیازهای ناشنوایان به‌ویژه در حوزه ارتباط و اشتغال تأکید شد

یکی از مشکلات ناشنوایان استان، نداشتن فضایی مناسب برای ایجاد کانون و فعالیت ناشنوایان است.

آنان فعلاً یک فضای ۱۵ متر مربعی نامناسب در اختیار دارند.

نماینده ولی فقیه در استان هم خواستار عمل دستگاه‌های مربوط، به تعهدات خود در قبال این قشر از جامعه شد و گفت این قشر دارای توانمندی‌هایی هستند که مطابق ضوابط قانونی می‌توان برخی از آنها را در دستگاه‌ها به کار گرفت.