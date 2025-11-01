پخش زنده
براساس تحلیل آخرین نقشههای همدیدی و آیندهنگری سازمان هواشناسی، امروز در بیشتر مناطق کشور آسمان صاف تا کمیابری پیشبینی میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما سازمان هواشناسی پیش بینی کرد از فردا تا چهارشنبه با نفوذ جریانات شمالی به سواحل دریای خزر، در استانهای اردبیل، گیلان، مازندران و گلستان افزایش ابر، بارش باران و وزش باد رخ خواهد داد.
همزمان، کاهش نسبی دما در نوار شمالی و شمالشرقی کشور مورد انتظار است و بارشها تا چهارشنبه در این مناطق بهصورت پراکنده ادامه خواهد داشت.
در مناطق شرقی کشور بهویژه بخشهایی از خراسان جنوبی، سیستان و بلوچستان و شرق کرمان، وزش باد شدید، خیزش گردوخاک و کاهش دید افقی پیشبینی میشود که این شرایط تا اواسط هفته ادامه خواهد داشت.