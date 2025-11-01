پخش زنده
امروز: -
رئیس سازمان راهداری گفت: با وجود نقش اصلاح نقاط حادثه خیز در کاهش تصادفات جادهای، اما کاهش تصادفات نیازمند فرهنگ سازی است.
به گزارش گروه حمل و نقل و گردشگری خبرگزاری صدا و سیما ، معاون وزیر راه و شهرسازی و رئیس سازمان راهداری و حمل ونقل جادهای گفت: سالانه ۱۰ هزار طرح عمرانی در کشور به بهره برداری میرسد.
رضا اکبری افزود: همچنین هرسال بیش از۱۰ هزار طرح هم آغاز میشودکه نشان از حجم بالای فعالیتها درحمل و نقل دارد.
رئیس سازمان راهداری گفت: اصلاح جادهها و نقاط حادثه خیز در کاهش تصادفات جادهای نقش دارد، اما کاهش تصادفات جاده ای نیازمند فرهنگ سازی همگانی و همکاری همه دستگاه هاست.
رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای اظهار داشت: با توجه به منابع مالی محدود، امکان رفع هم زمان همه نقاط پرخطر کشور وجود ندارد و باید بر اساس میزان خطر، اقدامات لازم انجام شود.
معاون وزیر راه و شهرسازی خاطر نشان کرد: هدف گذاری سازمان برای سال جاری، کاهش ۱۰ درصدی تلفات جادهای با تکیه بر آموزش، ایمنی و اصلاح نقاط پرخطر است.