سال‌ها از تسخیر لانه جاسوسی می‌گذرد، سفارتی که اگر دانشجویان ایرانی آن را اشغال نمی‌کردند، اتفاقی مشابه کودتای ۲۸ مرداد را برای انقلاب اسلامی ایران رقم می‌زد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ سال‌ها از تسخیر لانه جاسوسی آمریکا در ۱۳ آبان ۱۳۵۸ می‌گذرد؛ رویدادی که به دست دانشجویان پیرو خط امام رقم خورد و به نقطه‌ای سرنوشت‌ساز در تاریخ انقلاب اسلامی ایران بدل شد.

بسیاری بر این باورند که اگر آن اقدام صورت نمی‌گرفت، سفارت آمریکا به‌عنوان مرکز سازمان‌دهی نیرو‌های ضدانقلاب و طراحی توطئه‌ای مشابه کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ عمل می‌کرد و انقلاب نوپای ایران را با خطری جدی روبه‌رو می‌ساخت.

تسخیر سفارت، نه تنها نمادی از ایستادگی ملت ایران در برابر سلطه‌طلبی بیگانگان بود، بلکه پیام استقلال‌خواهی و هوشیاری سیاسی مردم ایران را به جهان مخابره کرد.