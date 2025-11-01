پخش زنده
هوای صبح امروز ۱۲ شهر خوزستان در وضعیت قرمز و نارنجی آلودگی هوا قرار گرفت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، براساس اعلام مرکز پایش کیفی هوای کشور، شاخص کیفی هوا در ساعت ۷ صبح امروز، شنبه دهم آبان در شهرهای هویزه ۱۷۹، اهواز ۱۷۰، بهبهان ۱۶۴، کوت عبدالله ۱۶۱ و شوشتر ۱۵۴ AQI ثبت شد که نشان دهنده ناسالم بودن هوا برای تمامی گروهای سنی (قرمز) است.
این میزان در شهرهای ماهشهر ۱۴۳، خرمشهر ۱۴۲، آغاجاری ۱۳۵، اندیمشک ۱۱۷، دزفول و ملاثانی ۱۱۶ و هندیجان به ۱۱۳ AQI رسید که نشان دهنده ناسالم بودن هوا برای گروههای حساس (نارنجی) است.
شاخص کیفیت هوا (AQI) به پنج دسته اصلی تقسیمبندی میشود، بر اساس این تقسیمبندی از صفر تا ۵۰ هوا پاک، از ۵۱ تا ۱۰۰ هوا قابل قبول، از ۱۰۱ تا ۱۵۰ هوا ناسالم برای گروههای حساس از ۱۵۱ تا ۲۰۰ هوای ناسالم برای همه گروهها، از ۲۰۱ تا ۳۰۰ هوا بسیار ناسالم و از ۳۰۱ تا ۵۰۰ شرایط کیفی هوا خطرناک است.
به علت آلودگی هوا ناشی از حریق در بخش عراقی تالاب هورالعظیم و آلایندههای صنعتی و کشاورزی فعالیت کلیه ادارات، دستگاههای اجرایی و مدارس ۶ شهرستان خوزستان امروز با دو ساعت و نیم تاخیر آغاز میشوند.