به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، معاون حل اختلاف دادگستری کل استان کرمان با اشاره به اجرای طرح هر مسجد، یک هیئت صلح در این استان گفت: تاکنون ۲۲ هیئت صلح در مساجد استان افتتاح شده و ۲۲۵ صلح‌یار در این طرح مشارکت فعال دارند.

حجت الاسلام والمسلمین محمدامیر ابراهیمی افزود: در این طرح، خدمات اجتماعی از دل مسجد ارائه می‌شود تا مردم، مسجد را مأمن حل مشکلات خود بدانند.

معاون قضائی رئیس کل دادگستری استان کرمان افزود: اگر هیئت‌های صلح بتوانند گره‌گشای مشکلات مردم باشند، مساجد پررونق خواهند شد و جامعه به سمت آرامش و همدلی حرکت خواهد کرد

وی با اشاره به نقش تربیتی مساجد گفت: اگر مسجد به رسالت خود درست عمل کند، می‌تواند نسل‌هایی مؤمن، بصیر و مقاوم تربیت کند و امروز وظیفه ماست که با احیای نقش اجتماعی و تربیتی مساجد، سربازی خود را برای امام زمان (عج) به بهترین شکل ایفا کنیم.