۲۲۵ صلح یار در مساجد کرمان برای گرهگشای مشکلات وصلح وسازش در جامعه فعالیت میکنند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، معاون حل اختلاف دادگستری کل استان کرمان با اشاره به اجرای طرح هر مسجد، یک هیئت صلح در این استان گفت: تاکنون ۲۲ هیئت صلح در مساجد استان افتتاح شده و ۲۲۵ صلحیار در این طرح مشارکت فعال دارند.
حجت الاسلام والمسلمین محمدامیر ابراهیمی افزود: در این طرح، خدمات اجتماعی از دل مسجد ارائه میشود تا مردم، مسجد را مأمن حل مشکلات خود بدانند.
معاون قضائی رئیس کل دادگستری استان کرمان افزود: اگر هیئتهای صلح بتوانند گرهگشای مشکلات مردم باشند، مساجد پررونق خواهند شد و جامعه به سمت آرامش و همدلی حرکت خواهد کرد
وی با اشاره به نقش تربیتی مساجد گفت: اگر مسجد به رسالت خود درست عمل کند، میتواند نسلهایی مؤمن، بصیر و مقاوم تربیت کند و امروز وظیفه ماست که با احیای نقش اجتماعی و تربیتی مساجد، سربازی خود را برای امام زمان (عج) به بهترین شکل ایفا کنیم.