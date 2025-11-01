به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، از هفته سوم بیست و یکمین دوره لیگ برتر هندبال بانوان تیم نفت وگاز گچساران میزبان سپاهان اصفهان بود.

در این دیدار که در سالن ۲۵ آبان اصفهان برگزار شد و تیم هندبال بانوان نفت وگاز گچساران بازی را بانتیجه ۲۲ به ۲۷ به میزبان خود سپاهان اصفهان واگذار کرد.

نفت وگاز با این شکست و با توجه به برد‌های هفته‌های اول و دوم این رقابت‌ها ۴ امتیازی باقی ماند و در رده چهارم جدول رده بندی قرار گرفت