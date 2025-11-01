

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم فوتسال کمتر از ۱۷ سال ایران که در بازی‌های آسیایی جوانان در کشور بحرین حضور داشت، بامداد امروز (شنبه) به تهران بازگشت.

احسان کامیانی، سرپرست کمیته فوتسال و برخی از مسیولان کمیته المپیک برای استقبال از اعضای تیم ملی فوتسال جوانان در فرودگاه امام خمینی (ره) حضور داشتند.

شاگردان علی صانعی در بازی‌های آسیایی جوانان به نشان نقره دست یافتند.