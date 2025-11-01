به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز چهارمحال و بختیاری ،مدیر کل بنیاد شهید وامور ایثارگران استان گفت: بارون محمودی پدر شهید حسینعلی محمودی آسمانی شد و به پدر شهیدش پیوست.

خسروی افزود: شهید حسینعلی محمودی سال ۱۳۴۴ در شهر جونقان چشم به جهان گشود. دوران کودکی و نوجوانی خود را در همان شهر پشت سر گذاشت و با شروع دفاع مقدس به جبهه اعزام شد و همراه دیگر همرزمان خود به مبارزه با ارتش متجاوز عراق پرداخت.

این شهید ۲۶ اسفند ۱۳۶۶ در عملیات بیت المقدس ۳ به شهادت رسیدند.