هلال احمر چهارمحال و بختیاری در ارائه خدمات حمایتی به مددجویان رتبه نخست گشور را کسب کرد.

کسب رتبه نخست کشوری هلال احمر چهارمحال و بختیاری در ارائه خدمات حمایتی به مددجویان

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز چهارمحال و بختیاری ،در آیین اختتامیه دوره علمی–کاربردی داوطلبان جمعیت هلال‌احمر استان‌های کشور که به میزبانی استان بوشهر برگزار شد، از استان‌های برتر در اجرای برنامه‌ها و فعالیت‌های حوزه داوطلبی تجلیل شد.

در این مراسم، جمعیت هلال‌احمر چهارمحال و بختیاری موفق به کسب رتبه نخست کشور در ارائه خدمات حمایتی به مددجویان از محل بودجه تخصیص‌یافته در شش‌ماهه نخست سال ۱۴۰۴ شد. بر اساس ارزیابی‌های انجام‌شده، استان لرستان رتبه دوم و استان بوشهر رتبه سوم این حوزه را به خود اختصاص دادند.