به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ حجت الاسلام حسین علم الهدی استاد حوزه و دانشگاه در مراسم سومین روز شهادت شهید مدافع امنیت سرهنگ دوم میثم علیخواه در مصلای امام خمینی (ره) املش، با بیان اینکه به فرموده پیامبر اسلام، سلامتی و امنیت دو نعمت بزرگ نزد مردم است که شکر آن گزارده نمی‌شود گفت: خوشبختی بشریت در آسایش و آرامش است و نیرو‌های نظامی و انتظامی و همه کسانی که موظفند امنیت و آرامش جامعه را ایجاد کنند وظیفه بزرگی دارند لذا به همه این نیرو‌های جان برکف دست مریزاد می‌گوییم و صمیمانه و خالصانه از تلاش‌های شبانه روزی شان تقدیر و تشکر می‌کنیم.

این استاد حوزه و دانشگاه افزود: اینکه کسانی که امنیت جامعه را ایجاد می‌کنند خودشان در ناامنی باشند و مورد تعرض و حمله قرار گیرند و کشته شوند، قابل قبول نیست، مردم و نیرو‌های داخلی باید بدانند دشمن برای نابودی امنیت و آرامش ما، سالهاست که در تلاش است.

حجت الاسلام علم الهدی با بیان اینکه اراذل و اوباش بخشی از پازل دشمن هستند گفت: امنیت مقوله مهمی است که اگر در جامعه نباشد اقتصاد رشد نمی‌کند، سخن حق گفته نمی‌شود و کسب و کار رونقی ندارد، پس ایجاد آسایش و آرامش اجتماعی وظیفه مهم همگان است.

در این مراسم حاضران با نوحه سرایی و سینه زنی یاد وخاطره این شهید بزرگوار را گرامی داشتند.

شهید مدافع امنیت سرهنگ دوم میثم علی خواه ۶ آبان در درگیری با اراذل مسلح به سلاح گرم در لاهیجان به شهادت رسید.