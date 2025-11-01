جمعیت هلال احمر چهارمحال و بختیاری نخستین رویداد رسانه‌ای "هما"، روایتی نو از همدلی، مقاومت و امید در دفاع مقدس ۱۲ روزه را برگزار می‌کند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز چهارمحال و بختیاری ،مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان گفت:این رویداد با هدف بازتاب روایت‌های مردمی از ایثار، فداکاری و همبستگی در شرایط ویژه بحران‌ها و با تاکید و تمرکز بر جنگ دوازده روزه رژیم صهیونیستی علیه ایران برگزار می‌شود.

طاهری افزود:در جنگ ۱۲ روزه به مثابه دومین دفاع مقدس مردم در مقابل دشمن متجاوز، شاهد موجی از وحدت و ایثار در میان مردم بودیم که نشان از عمق فرهنگ نوع‌دوستی در جامعه ایرانی دارد و شایسته است تا این روایت‌های انسانی به زبان تصویر، صدا و هنر منتقل و الگوسازی شود.

وی گفت:عنوان «هُما» برگرفته از سه واژه «همدلی، مقاومت و امید» است و این رویداد در چند بخش شامل فیلم کوتاه (حداکثر ۱۱۲ ثانیه)، عکس، پوستر و پادکست برگزار می‌شود و شرکت‌کنندگان می‌توانند آثار خود را حداکثر تا ۲۰ آبان ماه ۱۴۰۴ به نشانی helaleman.rcs.ir یا صفحه مجازی @HOMAmediaevent ارسال کنند.