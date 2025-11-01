پخش زنده
در یک دنیای ایده آل باید تمام ویتامینها و مواد معدنی ضروری از غذا به بدن فرد برسد، اما زمانی که به یک رژیم معمولی نگاه میکنیم، چیزی که واضح است این است که ما نمیتوانیم تمام این مواد را از غذا هایمان دریافت کنیم.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ ۷۵ درصد از مردم کل دنیا به اندازه کافی میوه مصرف نمیکنند و ۸۰ درصد آنها سبزیجات کافی نمیخورند.
این موضوع به این معناست که ۹۴ درصد از ما هرگز به اندازه کافی ویتامین D مصرف نمیکنیم و نصف ما هم منیزیم را دریافت نمیکنیم. ۴۴ درصد از مردم دنیا نیز کلسیم را به اندازه کافی دریافت نمیکنند و این اتفاق میتواند نتایج زیادی بر روی سلامتی ما داشته باشد و بدن مان زودتر با پیری مواجه شود. در این بخش ویتامینها و مکملهای ضروری برای مردان را بشناسید
۱. مولتی ویتامین A
یکی از بهترین راهها برای این که مواد مغذی و مواد آهنی به بدن ما برسد، استفاده از قرصهای مولتی ویتامین میباشد. در رژیمهای امروزی محدودیتهای زیادی وجود دارد که به ما اجازه نمیدهد تمام این مواد را از طریق غذا جذب کنیم و پس بهتر است که از این مولتی ویتامینها استفاده کنیم.
۲. فواید ویتامین D
اکثر ما از این ویتامین خورشیدی محروم هستیم، زیرا پوست بدن ما در معرض آفتاب قرار نمیگیرد. از طرفی با قرار گرفتن در معرض آفتاب احتمال وجود سرطانهای پوستی و استخوانی وجود دارد پس بهترین راه این است که از ویتامین خورشیدی یا همان ویتامین D به عنوان مکمل استفاده کنیم.
آقایان نیز همانند خانمها در خطر بیماریهای مربوط به استخوان مثل پوکی استخوان هستند و ویتامین D در جلوگیری از این بیماری نقش مهمی دارد و کلسیم فرد را بالا میبرد.
۳. ویتامین B۱۲
ویتامینهای B در تولید انرژی بسیار حائز اهمیت هستند. ویتامین B ۱۲ نیز نقش مهمی در عملکرد مغز دارد. اگر ویتامین B ۱۲ به اندازه کافی به بدن شما نمیرسد، احتمالاً مشکلات ذهنی را تجربه کردهاید. همچنان که سن ما بالا میرود، باید از مکملهای ویتامین B ۱۲ استفاده کنیم و البته میزان آن باید با تشخیص پزشک باشد.
۴. خواص فیبر برای مردان:
دریافت فیبر به اندازه کافی برای همه انسانها مهم است و البته برای آقایان ضروریتر است، زیرا آنها میتوانند باعث حرکات بدنی بهتر شوند و کلسترول را نیز پایین بیاورند و همچنین به تنظیم قند خون در افراد دیابتی هم کمک میکند. آقایان باید ۳۸ گرم فیبر را به طور روزانه مصرف کنند و اگر این میزان فیبر غذایی در بدن آنها یافت نشود، باید به مکمل آن رجوع کنند.
۵. فواید منیزیم برای مردان:
اگر بخواهیم یک ماده معدنی را نام ببریم که همه انسانها به آن نیاز دارند، ماده منیزیم میباشد. تحقیقات نشان میدهد که ۷۰ درصد از مردم از این مکمل محروم هستند و کمبود منیزیم باعث مشکلات گوارشی، خواب ضعیف، نداشتن ثبات روحی و افزایش خطر بیماریهای قلبی میشود.
منیزیم همچنین برای آقایان نیز بسیار مهم است و اقایان معمولا در سن ۳۰ سالگی با کمبود تستوسترون مواجه میشوند که منیزیم این کمبود را جبران میکند.
۶. کلسیم ضروری برای مردان:
سلامت استخوان باید از سن ۴۰ سالگی به بعد به یک اولویت در افراد تبدیل شود.تراکم استخوانی در این سن کم کم شروع به کاهش میکند و مکمل کلسیم نیز میتواند به افراد کمک کند. کلسیم کاربردهای مختلفی در بدن دارد، اما یکی از مهمترین آنها محکم شدن استخوان میباشد. چنانچه در مطالب قبلی سلامت نمناک توضیح دادیم اگر ویتامین دی را با کلسیم مصرف کنید، جذب کلسیم نیز بالاتر خواهد رفت.
۷.CoQ۱۰:
این مکمل آنتی اکسیدانی بسیار قوی است که سلولهای بدن را محکم نگه میدارد. در سنین بالا نیز در آقایان از بیماریهای دیگر جلوگیری میکند. مطالعات نشان میدهد که مصرف این مکمل به اندازه کافی میتواند از بیماریهای قلبی و عصبی در مردان پیشگیری کند.
۸. روغن ماهی ضروری برای آقایان:
اسیدهای چرب امگا ۳ انتخاب خوبی برای مشکلات قلب میباشند و التهاب بدن را کاهش میدهد. امگا ۳ میتواند تری گلیسیرید ها، فشار خون و لختههای خون را کاهش دهد و از بیماریهای قلبی پیشگیری کند.
۹. مزایای پروبیوتیک برای مردان:
پروبیوتیکها برای آقایان و خانمها در تمام سنین ضروری هستند، زیرا باعث تقویت سیستم ایمنی و جذب میکروبیومهای انسان میشود. همزمان که سن آقایان بالا میرود، نیاز آنها به این ویتامین نیز بالاتر میرود. پروبیوتیکها میتوانند خطر بیماری پروستات مزمن را کاهش دهند و همچنین پروستات را گشاد میکنند تا عملکرد ادراری آنها بهبود پیدا کند.
۱۰. مصرف زینک برای مردان:
مطالعات انجام شده نشان میدهد که زینک به سیستم ایمنی بدن برای مبارزه با باکتریها و ویروسها کمک بسیار زیادی میکند و البته که بسیاری از آقایان از زینک برای اندامهای جنسی نیز استفاده میکنند، زیرا در تولید تستوسترون و پرولاکتین بسیار موثر است.
۱۱. ید ضروری برای آقایان:
این ماده مغذی نقش مهمی را در سلامت تیروئید ایفا میکند.
تیروئید شما باید به طور طبیعی بتواند متابولیسم را تنظیم کند و بدون ید کافی متابولیسم فرد هرگز درست کار نمیکند.
۱۲. خواص پروتئین گیاهی برای مردان:
پروتئین به اندازه کافی برای رشد عضلات ضروری است، زیرا متابولیسم فرد را با بالا رفتن سن در حد متعادل نگه میدارد. اگر پروتئین کافی به بدن شما نرسد، باید از پروتئین گیاهی به عنوان مکمل استفاده کنید تا هضم شما نیز بهتر انجام بگیرد.
۱۳. ویتامین C برای مردان ضروری است:
ویتامین C میتواند بسیاری از مشکلات و بیماریها را درمان کند و برای سیستم ایمنی و تولید کلاژن نیز بسیار مهم است.
۱۴. ویتامین B ۱:
اگر عادت به خوردن مدام نوشابه دارید، حتما ویتامین ب بدن شما که همان تیامین میباشد، کم است. ویتامین B ۱ برای بدن بسیار ضروری میباشد و تیامین نقش کلیدی را در عملکرد سیستم عصبی و مغزی دارد.
۱۵. کلاژن برای مردان:
بدن در طول زمان نیاز طبیعی برای تولید کلاژن دارد و بهتر است که آن را به عنوان یک مکمل مصرف کند.
مکملهای کلاژن درد را در بافت انسان از بین میبرند و همچنین به استحکام استخوان ها، عضلات و تاندونها در آقایان کمک میکند و از طرفی انعطاف پذیری پوست را نیز افزایش میدهند و کاهش چین و چروکها را همراه خواهند داشت.