در هفتماهه امسال ۴۵۰ هزار متر مربع آسفالت و ۲۱۹ هزار مترمربع زیرسازی و بهسازی معابر در شهرستان بجنورد اجرا شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی؛ معاون فنی و امور زیربنایی شهرداری بجنورد گفت: در این مدت، بیش از ۴۵۰ هزار مترمربع عملیات آسفالتریزی و همچنین حدود ۲۱۹ هزار مترمربع عملیات زیرسازی و بهسازی معابر در مناطق مختلف شهر بجنورد اجرا شده است.
نیکبخت افزود: این اقدامات با هدف ارتقای کیفیت عبور و مرور، افزایش ایمنی تردد، و بهبود سیمای شهری انجام شده و شامل روکش، ترمیم و لکهگیری آسفالت در جادههای اصلی و فرعی شهر است.
وی ادامه داد: با برنامهریزی دقیق، تأمین بهموقع مصالح و قیر مورد نیاز، و استفاده از ظرفیت نیروهای فنی شهرداری، روند عملیات عمرانی در ماههای آینده نیز با جدیت ادامه خواهد یافت تا بخش بیشتری از معابر شهر بهسازی شود.
معاون فنی و امور زیربنایی شهرداری بجنورد در پایان از همراهی شهروندان در اجرای طرحهای عمرانی تقدیر کرد و گفت: شهرداری بجنورد با نگاه توسعهمحور و با تکیه بر توان نیروهای متخصص خود، تلاش دارد گامهای موثری در مسیر عمران، بهسازی و زیباسازی شهر بردارد.