به گزارش روابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کرمانشاه ساعت ۲:۴۵ بامداد شنبه، دهم آبان ماه حادثه انحراف خودرو سواری زانتیا از مسیر اصلی در محور کرمانشاه - بیستون به ستاد فرماندهی سازمان آتش نشانی اعلام شد.

بلافاصله امدادگران سازمان آتش نشانی از ایستگاه‌های شماره پنج و هفت به محل اعزام و حراست ایمنی محیط را برقرار نمودند.

متاسفانه در این حادثه سه نفر فوت و یک نفر مصدوم شد که مصدوم حادثه به مراکز درمانی اعزام گردید.

علت حادثه توسط کارشناسان پلیس راهنمایی و رانندگی در دست بررسی است.