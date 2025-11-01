پخش زنده
کشت گندم در ۱۱ هزار و ۵۰۰ هکتار اراضی کشاورزی شهرستان ساری آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ مدیر جهاد کشاورزی شهرستان ساری از آغاز عملیات کشت گندم در سطح ۱۱ هزار و ۵۰۰ هکتار از اراضی این شهرستان خبر داد
سید اسماعیل علوی گفت: این طرح با هدف افزایش بهرهوری و پایداری تولید در اراضی آبی و دیم اجرا میشود.
وی با بیان اینکه از مجموع سهمیه اختصاصیافته، ۲ هزار هکتار در اراضی آبی و ۹ هزار و ۵۰۰ هکتار در اراضی دیم کشت خواهد شد، اظهار کرد: تاکنون ۹۴ کشاورز در این طرح مشارکت داشتهاند و ۱۲۰ هکتار از اراضی شهرستان زیر کشت گندم رفته است. همچنین عملیات خاکورزی شامل گاوآهن و دیسک در ۴۹۵ هکتار از اراضی انجام شده است.
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان ساری افزود: تاکنون ۲۲ تن بذر شامل بذر گواهیشده و بذر خودمصرفی کشاورزان و ۱۶ تن کود شیمیایی، متناسب با برنامه تغذیه گندم، بین بهرهبرداران توزیع شده است.
علوی با اشاره به پیگیری مستمر تأمین نهادهها گفت: کشت گندم در هر دو بخش آبی و دیم با نظارت کارشناسان در حال انجام است و عملیات آمادهسازی زمین در بخش قابلتوجهی از اراضی تکمیل شده است.
وی خاطرنشان کرد: هدف از اجرای طرح کشت گندم در شهرستان ساری، افزایش بهرهوری اراضی، ارتقای عملکرد تولید و تأمین پایدار محصول استراتژیک گندم است.