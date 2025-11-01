پخش زنده
با نزدیک شدن فصل سرد، زنبورهای عسل با شرایط استرسزای بیشتری مواجه میشوند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، رئیس اداره بهداشت و مدیریت بیماریهای طیور و زنبور عسل دامپزشکی خراسان جنوبی گفت: کاهش دما، افزایش رطوبت داخل کندو و کمبود منابع غذایی باعث تلفات بالای زمستانی میشود.
زنگویی مطلق افزود: مطالعات اخیر نشان دادهاند که کنترل درست شرایط غذایی، تهویه، عایقبندی و مدیریت آفات مانند واروا میتواند نرخ بقای کلنیها را بهطور قابل توجهی افزایش دهد.
به گفته وی زمستان سختترین مرحله زندگی زنبورهاست؛ آنها انرژی ذخیرهشده در عسل را برای حفظ دمای کندو و بقای کلنی مصرف میکنند. زنگویی مطلق افزود: بنابراین آمادهسازی پاییزه و رعایت نکات بهداشتی علمی، کلید کاهش مرگومیر و موفقیت کندوها در بهار است.
وی با اشاره به توصیههای بهداشتی عملی برای زنبورداران، افزود: کنترل واروا قبل از زمستان استفاده از اگزالیک اسید یا روشهای تأییدشده، وقتی بره کم است، باعث کاهش فشار واروا در طول زمستان میشود.
زنگویی مطلق با بیان اینکه برای تأمین غذای کافی هر کندو ۱۵–۳۰ کیلوگرم عسل نیاز دارد، افزود: در صورت برداشت زیاد، تغذیهٔ پاییزه با شربت ۲:۱ یا کیک قندی ضروری است.
وی با اشاره به اینکه عایقکاری و تهویه مناسب عایق مناسب دما را حفظ میکند، اما تهویه کافی برای دفع رطوبت و CO₂ ضروری است، افزود: تجمع رطوبت میتواند خطرناکتر از سرمای هوا باشد.
رئیس اداره بهداشت و مدیریت بیماریهای طیور و زنبور عسل دامپزشکی خراسان جنوبی افزود: پایش رطوبت و CO₂ حسگرها میتوانند کندوهای در خطر را شناسایی کرده و مداخله زودهنگام را ممکن کنند.
وی توصیه کرد: کاهش بازدیدهای غیرضروری باز کردن کندو در روزهای سرد انرژی زنبورها را هدر میدهد؛ تنها در مواقع ضروری اقدام کنید.
به گفته وی برنامهریزی درمان و تغذیه زمانبندی درمان واروا و تغذیه پاییزه بر اساس وضعیت کندو و اقلیم محلی انجام شود.
زنگویی مطلق با تاکید بر رعایت ایمنی دارویی و اصول قانونی قبل از استفاده از هر دارو یا ماده جدید، افزود: مجوز و دستورالعملها رعایت شود.
به گفته وی رعایت این اقدامات ساده و علمی، شانس بقای کلنیها را در زمستان تا حد زیادی افزایش میدهد و کلید موفقیت در بهار خواهد بود.