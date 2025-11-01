نخستین «جشن اَنار» داورزن با حضور گسترده مردم و مسئولان محلی در روستای «نهالدان» برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان رضوی، رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی داورزن گفت: هدف از برگزاری نخستین جشنواره انار شهرستان این بود که نشان دهیم هنر و رسانه نقش مهمی در توسعه اقتصادی شهرستان دارد.

محمدرضا درویش افزود: برجسته کردن روستا‌های شهرستان داورزن متناسب با هر ظرفیتی که دارند از دیگر اهداف برگزاری این جشن بوده است که در روستای نهالدان قطب تولید محصول انار این منطقه برگزار شد.

وی ادامه داد: همچنین امید آفرینی بین کشاورزان و باغداران از دیگر اهداف برپایی جشنواره بود به طوری که با حذف واسطه‌ ها مردم و شرکت کنندگان به طور مستقیم اقدام به خرید محصول انار کردند و از طریق این رویداد تولیدکنندگان طعم شیرین سودآوری را چشیدند.

درویش گفت: در این جشنواره انجمن‌ های مختلف هنری در رشته‌ های شعر، خوشنویسی، نقاشی، موسیقی، طنز، نمایش و آیین اسب چوبی نقش آفرینی کردند همچنین انسجام، اتحاد و حضور مسئولان کنار مردم اتفاقی خوشایند بود.

وی افزود: در این جشنواره ۲۵ غرفه فروش محصول انار و چهار غرفه هنری دایر شده بود و مسابقه سرعت در دانه کردن انار و جشنواره غذایی با محوریت محصول انار توسط بانوان این روستا از جاذبه‌های این جشنواره بود.

انار به عنوان یکی از محصولات باغی شناخته شده و ارگانیک شهرستان داورزن با کیفیت بالا و طعمی دلنشین، بازار مناسبی در بین شهرستان‌ ها و استان‌ های مجاور دارد.

روستای نهالدان داورزن، قطب تولید انار در این شهرستان است و ارقام عمده انار تولیدی این شهرستان شامل «شاهوار، لیلی، ملس و ترش» است.