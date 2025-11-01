به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، امیر مقیسه مدیر سرمایه گذاری و کسب و کار شرکت ملی نفت ایران در ارتباط زنده تلویزیونی با خبرگزاری صداوسیما گفت: امروز ۱۲ قرارداد برای طرح جمع آوری گاز‌های مشعل و همراه در مناطق نفت خیز جنوبی کشور با سرمایه گذاران و شرکت‌های دانش بنیان داخلی و خارجی منعقد خواهد شد.

وی افزود: در قالب این قرارداد‌ها ۲۹۵ میلیون فوت مترمکعب گاز همراه نفت که حاوی مواد ارزشمندی بوده است و تا به حال سوزانده می شد جمع آوری می‌شود و‌ در زنجیره ارزش به محصولات قابل استفاده برای صنایع پتروشیمی و گاز سبک برای تزریق به شبکه گاز سراسری کشور، تولید خواهد شد و صرفه اقتصادی را برای کشور به همراه خواهد داشت.

مقیسه گفت: انجام این کار از آلودگی‌های زیست محیطی کشور کاسته خواهد کرد.

وی افزود: امیدواریم این قرارداد‌ها در بازه زمانی ۶تا۱۸ ماهه حداکثر بسته شود.